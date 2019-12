Wohlgeformt, gross oder geschenkt – Christbaum-Verkäufer plaudern aus dem Nähkastchen

Dieses Wochenende kaufen viele ihre Weihnachtsbäume. Wer besonderes Glück hat, bekommt gratis eine Tanne, wie zum Beispiel die Einwohner von Reitnau. Ein Überblick zeigt: Noch nie war das Angebot so vielfältig, noch nie gab es so viele private Anbieter. Auch die Forstbetriebe in der Region bieten Weihnachtsbäume an und nicht nur das, häufig wird das Angebot gar noch erweitert. In Lenzburg kombiniert der Forstdienst den Baumverkauf erstmals mit einem kleinen Weihnachtsmarkt inklusive Glühwein und Punsch. Auch andere Forstbetriebe bieten Weihnachtsbäume aus dem eigenen Wald oder den eigenen Kulturen an. Privatverkäufer setzen auf Regionalität Die AZ hat drei private Anbieter von Weihnachtsbäumen aus der Region besucht. Alle drei verzichten beim Anbau ihrer Bäume auf chemische Hilfsmittel. Diese werden oft benötigt, um den Tannen eine optimale Form zu verleihen. Heisst: unten nicht zu buschig und oben nicht zu lang. Zudem sei es auch ein Erlebnis, den Baum vor Ort zu kaufen, wie Ursula Haller aus Rei­nach sagt: «Oft streifen die Besucher lange durch die Reihen, bevor sie sich für den perfekten Baum entscheiden.» Diese drei privaten Anbieter plaudern aus dem Nähkastchen: Ernst Werffeli und Harley Werffeli aus Gontenschwil

Ursula und Lorenz Haller aus Reinach

Bio-Bauer Martin Roth aus Erlinsbach «Wir arbeiten hier im Einklang mit der Natur»

Vor 40 Jahren kaufte der Zürcher Ernst Werffeli ein Grundstück am Rande von Gontenschwil. Gross musste es sein: «Ich sagte zu meinem Bruder, dass ich mit den Pferden rundum reiten möchte», erklärt der 75-Jährige. Über die Jahre forstete er das 2,2 Hektaren grosse Grundstück auf. So weit, dass sein Haus von der Strasse nicht mehr zu sehen ist. Auf Werffelis Grundstück stehen meterhohe Tannen neben Setzlingen, die nicht mal bis zum Knie reichen. Ernst Werffeli pflegt seinen Wald in Eigenregie mit Unterstützung von Sohn Harley und den Enkeln. Auf chemische Hilfsmittel verzichtet er dabei gänzlich: «Wir arbeiten hier mit der Natur.» Wer seinen Christbaum von der Familie möchte, sucht ihn direkt aus dem Wald aus. «Ich schneide keine Bäume auf Vorrat ab, das wäre Verschwendung», so Werffeli. Einzelne Bäume hat der Gontenschwiler mit Holztafeln markiert. Sie sind von Kunden reserviert worden, manchmal schon ein Jahr zuvor. Überhaupt kennt Werffeli seine Stammkundschaft gut: «Teilweise weiss ich genau, welcher Baum der Passende ist, den zeige ich dann auch direkt. Meistens passt er.» «Bäume pflanzen ist eine harte Arbeit, aber eine sehr schöne»

In Reih und Glied stehen die jungen Tannenbäume auf dem Grundstück des Ehepaars Haller. Sie sind drei- bis vierjährig und damit noch einige Jahre zu jung, um geschmückt in einer Stube zu stehen. Das Ehepaar Haller ist neu im Christbaumgeschäft. Seit 2003 wohnen sie wieder in der Schweiz, vorher lebten sie während 15 Jahren mit ihren vier Kindern in Kanada. Wegen ihren Kinder zog es die Hallers zurück in die Schweiz, hier kauften sie vor einigen Jahren das Grundstück mit Blick über Reinach. «Wir hatten viel Land zur Verfügung und entschieden uns darum, Tannenbäume anzupflanzen», so Lorenz Haller. Schon in Kanada hätten sie viele Bäume gepflanzt, aber nicht zum Verkauf: «Die Kanadier greifen lieber auf Plastik-Bäume zurück und auch auf Kerzen verzichten sie», erklärt Lorenz Haller. Die Hallers bieten dieses Jahr zum ersten Mal offiziell ihre Bäume an. «Bäume pflanzen ist eine harte, aber auch ein schöne Arbeit», sagt Ursula Haller. «Ich habe schon immer gerne Bäume gepflanzt», ergänzt Lorenz Haller. Mit etwas Geduld erreiche man viel. Die 8-jährigen Bäume vor dem Haus geben ihm recht. «Über die übrig gebliebenen Bäume freuen sich die Geissen»