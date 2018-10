«Ich nehme den nächsten Zug nach Hause. Ich hatte heute frei und habe in Aarau eine gute Freundin zum Kaffee getroffen. Zufälligerweise bin ich am Bahnhof noch einem Bekannten begegnet. Er hat den Krebs besiegt und verteilt aus diesem Grund Rosen an Passanten. Nach einem längeren Arbeitsunterbruch wegen chronischer Hüftschmerzen arbeite ich wieder als Drucktechnologe in Frick. Ich möchte mich aber umorientieren und mich zum Spirituellen Heiler ausbilden lassen. Die Fachhochschule Kalaidos in Zürich bietet diesen Studiengang an. Nach meinem Abschluss möchte ich unter anderem Trancearbeit und Chakra-Arbeit anbieten. Die Ausbildung dauert zwei Jahre. Damit ich meinen Traum erfüllen kann, muss ich aber noch etwas Geld sparen. Mich interessiert die feinstoffliche Welt seit meinem sechzehnten Lebensjahr: Meine damalige Ex-Verlobte war schwer krank und hatte zwei Nahtoderfahrungen, von denen sie mir erzählt hat. Danach habe ich mich immer mehr mit dem Thema Spiritualität befasst – ich habe Bücher gelesen und mich so weitergebildet. Dabei habe ich gemerkt, dass ich ein Hellfühler bin. Hellfühlende Menschen können die Energie spüren, die sich zum Beispiel in Bildern ausdrückt, oder was ein Mensch ausstrahlt. Ich bin auch daran ein Buch zu schreiben. Es befasst sich mit dem Thema Agnostik und soll in Romanform erscheinen. Ich befinde mich in der Anfangsphase. Vielleicht arbeite ich heute noch etwas am Aufbau der Geschichte. Aber viel Zeit bleibt mir nicht – ich habe heute noch ein Date.»