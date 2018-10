Standen Sie auch schon auf dem Bahnperron und fragten sich, wohin der Mann nebenan wohl verreist? Ober hätten Sie gerne gewusst, was die Pendlerin nebenan wohl arbeitet? Oder was die Grosseltern mit ihren beiden Enkeln im Schilde führen? Die AZ spricht in Bahnhöfen und an Bushaltestellen Leute an und lässt sie ihre Geschichten erzählen. Es geht um Alltägliches, um Geheimnisvolles, um Versponnenes, um grosse und kleine Träume. Hier erfahren Sie, was Sie schon immer von Mitmenschen wissen wollten, sie aber nie anzusprechen wagten. «Mein Mann und ich überlegen uns, als Missionare tätig zu sein» Miriam Wey (26), Assistenzärztin, Aarau

«Ich hole am Bahnhof eine gute Freundin ab, die mich heute besuchen kommt. Wir haben zusammen Medizin in Basel studiert. Erst vorgestern habe ich mein erstes Arbeitsjahr in der Klinik Hirslanden abgeschlossen. Nun beginne ich ein Praxisassistenzjahr in einer Hausarztpraxis in Lenzburg. Danach will ich gerne in Richtung Allgemeinmedizin gehen. Allerdings überlegen mein Mann und ich, nächstes Jahr eine Missionsschule in England zu besuchen. Er studiert zurzeit Theologie, ich selbst bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Wo auf der Welt wir missionarisch tätig sein wollen, wissen wir noch nicht. Ziel ist es, Menschen das Evangelium näher zu bringen, die noch nie davon gehört haben. Bei uns sind die Geschichten aus der Bibel bekannt. Einige glauben daran, andere nicht. In anderen Ländern leben Menschen jedoch in Angst, haben zum Teil einen Geisterglauben. Auch sie sollen die Geschichten Jesu erfahren.» «Das Geld ist überwiesen. Ich bekomme jetzt den zweiten Teil meines Tattoos» Lars Wüthrich (22), Zivildienstleistender, Muhen

«Ich bin auf dem Weg zurück nach Muhen. Kürzlich habe ich meinen ersten Zivildiensteinsatz in einer Schule beendet. Nun habe ich etwas Zeit, bevor ich meinen zweiten Einsatz im Staatsarchiv antrete. Gerade habe ich in Aarau Geld für eine Tätowierung einbezahlt. Ein Teil ist schon fertig: ein Abbild meiner Schwester und meines Bruders. Als Vorlage diente ein Foto aus Kinderzeiten. Nun steht diese Woche der zweite Teil, ein Vollmond, bevor.