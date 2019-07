Die Stadtpolizei Aarau legt ihren Tätigkeitsbericht für das erste Halbjahr vor. Eine grosse Zahl von Daten, die zum Teil schwer zu interpretieren sind – auch, weil konkrete Beispiele fehlen. Aber sie geben einen Anhaltspunkt, wo die Stadtpolizisten in Aarau und Umgebung besonders aktiv sind: So hat der Aussendienst 12'715 Stunden uniformierte Präsenz geleistet. Knapp neun Prozent (1141 Stunden) verbrachten die Beamten am Hotspot Bahnhof Aarau. Dort fühlen sich viele Passaten durch die herumsitzenden und biertrinkenden Randständigen und Asylbewerber verunsichert.

Etwa 2000 Mal musste die Stadtpolizei alarmmässig ausrücken. In 72 Fällen ging es um «Häusliche Gewalt», 178 Mal machten «Streit/Drohungen» Interventionen nötig. 72 Mal rückten die Beamten wegen Nachtruhestörungen aus – am häufigsten im Juni (21 Mal).

Im ersten Halbjahr wurden 92 Littering-Sünder (Verstösse gegen das Abfallreglement) zur Anzeige gebracht. 45 Mal gab es vorläufige Festnahmen von ausgeschriebenen oder nicht ausgeschriebenen Tätern.

Nur 30 Tempoexzesse

Die Stadtpolizei Aargau ist nicht bekannt dafür, dass sie über Gebühr Jagd auf Temposünder macht. In den letzten Jahren sind die Bussenerträge tendenziell eher gesunken. Sind die Automobilisten in Aarau brav? Nicht ganz. Im ersten Halbjahr gab es 30 Verzeigungen wegen Tempoexzessen. 7084 Temposünder kamen mit einer Ordnungsbusse davon. Im Juni hatte die Stadtpolizei wegen der Grossveranstaltungen (Turnfest) nur 40 Stunden Zeit, Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen (im März und im Mai waren es jeweils 75 Stunden). Entsprechend tief war die Zahl der Erwischten.