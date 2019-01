Heute geht es bei der SRF-Erfolgsserie «Bestatter» (20.05 Uhr auf SRF 1) ans Eingemachte: Das Institut Conrad und Testi geht in Flammen auf. Wer sich das Inferno nicht allein, sondern gemeinsam mit anderen Fans anschauen möchte, der kann das in Aarau beispielsweise im Kino Ideal an der Kasinostrasse. Wie in den beiden Vorjahren findet hier jeden Dienstag ein Public Viewing statt (Eintritt gratis, Reservation erwünscht, mit «Bestatter»-Weinbar). Laut Inhaber Rolf Portmann ist der Anlass sehr beliebt, letzten Dienstag kamen rund 250 Gäste.

Bereits in die vierte Saison startet das Public Viewing in der Bar «Platzhirsch» an der Rathausgasse (Eintritt ebenfalls gratis). «Wir haben eine richtige ‹Bestatter›-Stammkundschaft von rund 15 Personen, die jeden Dienstagabend ihre Plätze reserviert», sagt Geschäftsführer Sven Larcher. Für eine noch bessere Sicht auf den «Bestatter» zeigt Larcher ihn neu auch auf Leinwand und nicht mehr nur auf Bildschirm. (ksc)