Wissenschaftsprojekt Heiss, heisser, Suhrenmatte: Buchser Freiwillige waren mit Messgeräten unterwegs, die Erstaunliches zeigen Am partizipativen Projekt «3-2-1-heiss!» haben sich Buchserinnen und Buchser beteiligt. Es ging darum, herauszufinden, wo es im Sommer bei hohen Temperaturen am angenehmsten ist – und wo man sich nicht aufhalten mag.

«Die Suhrenmatte ist am Morgen der wärmste analysierte Ort und gehört auch am Abend zu den heissen Plätzen», hält der Bericht fest. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

35,3 Grad Celsius. So heiss war es am 25. August 2022 im Nordwesten von Buchs. Aufgezeichnet wurde der Wert von Freiwilligen, die sich am partizipativen Projekt «3-2-1-heiss!» beteiligten. Mit Hilfe von Interessierten aus der Bevölkerung (sogenannte citizen scientists, Bürgerwissenschafter) haben das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt und die Agentur Catta Messwerte aus fünf Gemeinden erhoben. Darunter Buchs: Hier haben 13 Einwohnende sowie drei Schulklassen mitgemacht.

Gemessen wurden Lufttemperatur und Feuchtigkeit mit Hilfe tragbarer Geräte an neun heissen Tagen im August 2022. So kamen, für das ganze Projekt 3 Millionen Messwerte zusammen. Jene für Orte, die die Teilnehmenden als besonders stark frequentiert bezeichnet hatten, wurden gesondert ausgewertet.

Die Projektleiter kommen zur Erkenntnis: «In verschiedenen Gemeinden hatten die als angenehmste Orte gekürten Plätze hohe Temperaturmesswerte.» Dies zeige, dass nicht alleine die Temperatur ausschlaggebend sei, sondern auch das Vorhandensein von Bäumen, Wiesen und Wasserelementen sowie die Erreichbarkeit. «Die Anwesenheit von Tieren und deren Geräusche wie Vogelgezwitscher oder das Zirpen von Grillen» gehören ebenfalls zu den Wohlfühlkriterien.

Ein gutes Beispiel ist der Suhre-Raum in Buchs: Dieser wurde von den Projektteilnehmenden als angenehmster Ort im Dorf gekürt, obwohl sich das Gebiet tagsüber stark erwärmt (nachts kühlt es allerdings gut ab) und dort hohe Luftfeuchtigkeitswerte gemessen wurden. Letzteres wird normalerweise als unangenehmer empfunden als trockene Hitze.

Der Spielplatz Gysimatte wurde hingegen im Schlussworkshop des Projekts als «sehr heisser und unangenehmer Ort» beschrieben. Tagsüber ist es zwar nicht der heisseste Ort in Buchs, das Areal kühlt nachts aber schlecht ab. Weniger schlecht als erwartet waren die Werte für den stark versiegelten Bahnhof. Die Suhrenmatte, ebenfalls mit vielen versiegelten Flächen, «ist am Morgen der wärmste analysierte Ort und gehört auch am Abend zu den heissen Plätzen».

Die Leiterin der Buchser Abteilung Bau Planung Umwelt, Susanna Lehmann, hat von Seiten der Verwaltung an «3-2-1-heiss!» mitgewirkt. Die Gemeinde beschäftige sich nicht erst seit diesem Projekt mit dem Thema Siedlungserhitzung, sagt sie. «Diese Problematik ist zum Beispiel bereits in die Gesamtrevision der Nutzungsplanung eingeflossen. 2020/2021 war Buchs auch beteiligt am kantonalen Projekt ‹Hitzeangepasste Siedlungsentwicklung in Agglomerationsgemeinden› – daraus entstand seitens des Departements Bau, Verkehr und Umwelt ein Leitfaden für die hitzeangepasste Siedlungsentwicklung.»

Vor diesem Hintergrund habe «3-2-1-heiss!» nicht primär ihr auf Verwaltungsebene etwas gebracht, sondern den Interessierten aus der Bevölkerung: «Die Teilnehmenden konnten ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Faktoren dazu beitragen, dass es an bestimmten Orten im Siedlungsgebiet besonders heiss ist oder angenehm kühl. Anlässlich des Schlussworkshops erfuhren die Teilnehmenden zudem, in welchem Rahmen in Buchs Massnahmen hinsichtlich der hitzeangepassten Siedlungsentwicklung umgesetzt werden können.»