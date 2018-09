Autofahrer aufgepasst! Vom 1. bis zum 16. Oktober ist die Zu- und Wegfahrt bei den Parkhäusern Kasinopark und City Märt an Werktagen nachts meistens nicht möglich. Zum Teil sind die Parkhäuser bereits ab 21 Uhr geschlossen (in der Regel bis 5 Uhr morgens). Es werden ein nicht mehr notwendiges Zivilschutz-Tor abgebrochen, im Deckenbereich Betoninstandsetzungsarbeiten ausgeführt, Malerarbeiten gemacht und Gussasphalt eingebaut.

Das sieht nach Schlussspurt aus. Ende März hatte die Miteigentümerschaft «Sammelgarage Kasinopark» (Präsident Markus Siegrist) angekündigt, die Bauzeit werde sieben Monate betragen. Also bis etwa Ende Oktober.

Ein Augenschein auf der Baustelle, die an drei Orten den Kasinopark beansprucht, zeigt, dass das wohl kaum möglich sein wird. So ist vom neuen Zugang beim «Starbucks» noch nichts zu sehen – es sind erst die Abbrucharbeiten ausgeführt. Und auch in den beiden Parkebenen sieht es nicht danach aus, als könnten die 137 Parkplätze wie geplant in vier Wochen wieder genutzt werden.