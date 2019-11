Wir suchen Ihre schönste Erinnerungen an Weihnachten

Region Wir suchen Ihre ganz persönliche Weihnachtsgeschichte: Vielleicht ist es ein überraschender Brief von ­einem fast vergessenen Bekannten, der dereinst im Advent im Briefkasten lag? Womöglich das Finden der grossen Liebe beim Anstehen für den Weihnachtsbraten an der Fleischtheke? Bestimmt das Einkaufen mit der Grossmutter im längst verschwundenen Spielwarengeschäft im Dorf. Hoffentlich nicht ein Feuerwehraufgebot, weil der Onkel die Kerzen am Baum falsch gesetzt hat. Vielleicht gibt es eine Familientradition, die in sechster Generation aufrechterhalten wird? Oder wurden Sie just an Weihnachten Eltern/Grosseltern?

Wir wissen nicht, welche Geschichte Ihnen zur Adventszeit einfällt, welches Schmankerl über die Weihnachtsfeiern. Aber für unseren AZ-Adventskalender suchen wir genau solche Geschichten. Geschichten, die ins Herz gehen. Eine Geschichte, die Sie und Ihre Familie noch immer Jahr für Jahr begleitet – oder Ihnen just in diesem Moment spontan wieder einfällt.

Im Dezember drucken wir Tag für Tag eine weihnachtliche Geschichte, die Sie uns erzählen. Von schönen Begegnungen und Zufällen, von unvergesslichen Erinnerungen, von Peinlichkeiten und Missgeschicken, über die Sie heute herzhaft lachen können. Geschichten, die zum Nachdenken anregen, zum Innehalten. Wir suchen laute und lustige Geschichten genauso wie feine, unaufgeregte. Geschichten, die losgelöst vom Vorweihnachtsstress ein bisschen Ruhe und Auflockerung bringen.

Haben Sie uns eine solche Herzensgeschichte zu erzählen? Dann melden Sie sich per E-Mail auf der Redaktion. Umreissen Sie die Geschichte kurz und teilen Sie uns mit, wann Sie wie am besten telefonisch erreichbar sind. Wir kontaktieren Sie und schreiben Ihre Geschichte auf. (ksc)

aarau@aargauerzeitung.ch