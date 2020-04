«Wir spüren grosse Solidarität»: Wie der Gasthof Schützen durch die Coronakrise kommt

Kurzarbeit: «Wir waren unter den ersten Zehn»

Wegen des Catering-Geschäfts begann die Krise für den «Schützen» sehr früh. «Wir hatten einen Vorsprung», erklärt Manuela Schmid. «Wir waren unter den ersten Zehn, die Kurzarbeit anmeldeten und konnten deshalb noch Fragen stellen.»

Wichtig für das ohnehin solid finanzierte Unternehmen ist, dass das Haus in seinem Besitz ist, es also keinen grossen Druck seitens der Miete gibt. Die Schneiders wollen, Wissensstand heute, keine öffentlichen Kredite in Anspruch nehmen. Sie versuchen sogar, kleinere Investitionen, etwa Malerarbeiten in die Lockdown-Phase vorzuziehen.

Als erfreulich erlebten die «Schützen»-Wirte den Kontakt mit den Behörden. «Er ist sehr gut, es hat bisher alles geklappt», sagt Peter Schneider. Megaglück hätten sie auch mit der Versicherung gehabt, ergänzt Manuela Schmid und nennt den Namen Mobiliar. Etwas schwieriger seien einzelne Verhandlungen mit den Kunden, die kurzfristig Bankette abgesagt hätten. «Aber auch da gibt es erfreuliche Beispiele.»

Sorgen, was die gesamte Gastronomie betrifft

Und was ist am Tag «Corona+1»? «Wir wollen durchstarten, wenn es wieder losgeht», sagt Peter Schneider dazu. «Wir werden öffnen und es wird weiter gehen.» Für den «Schützen» seien sie verhältnismässig optimistisch, sagen die Wirte, aber man sorge sich, was die Gastronomie allgemein anbetreffe.

Kommen die Gäste zurück? Wie schnell wird sich die Branche erholen? Wird es viele Konkurse und Entlassungen geben, wenn die Löhne wieder erwirtschaftet werden müssen und nicht mehr mittels Kurzarbeitsentschädigungen finanziert werden können?