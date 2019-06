Lila (10) und Enea (10) aus Biasca TI «Wir sind gestern Abend in Aarau angekommen. Übernachtet haben wir in einer Turnhalle, wir haben aber nicht so viel geschlafen. Heute hatten wir unseren Vereinswettkampf im Geräteturnen. Wir haben die Note 9 erhalten - wir sind sehr stolz. Wir sind beide seit vier Jahren im TV Biasca. Jetzt erkunden wir noch das Festgelände.»

«Ich bin in der sechsten Klasse. Seit sechs Jahren turne ich beim TV Affoltern. Wir sind eine 21-köpfige Mädchengruppe, die heute Morgen mit dem Zug ans Turnfest gekommen ist. Wir haben zwei Leiterinnen dabei. Wir nehmen am Schauturnen und am Vereinsgerätetunen teil. Wir sind sehr motiviert und ich glaube wir werden einen super Rang belegen. Jetzt gehen wir aber zuerst an die Aare grillieren.»

«Wir sind heute Morgen mit dem Postauto angereist. Insgesamt sind wir 110 Kinder und 30 Begleiter. Ich bin der Fähnerich von der Jugend TV Sulz. Einerseits weil ich einer der Ältesten bin und andererseits, weil ich gross bin. Es ist eine Ehre die Fahne zu tragen. Ab ein Uhr bin ich Einsatz. Meine drei Disziplinen sind: Unihockey-Parcour, Steinheben und Fachtest. Am Abend gehen wir alle gemeinsam essen, bevor wir den Zug nach Hause nehmen.»

«Mir gefällt es sehr gut am Turnfest. Meine Eltern haben mit etwas Sackgeld mitgeben, dass ich für eine Zuckerwatte ausgegeben habe. Ich bin in der dritten Klasse und seit zwei Jahren beim STV Uerkheim, wir turnen immer am Freitagabend. Heute mussten wir bereits um sechs Uhr aufstehen. Wir haben am Weitsprung, Ballwurf und an der Pendelstafette teilgenommen. Jetzt schauen wir uns die Zelt und Stände an.»

«Unseren Glücksbären nehmen wir an jeden Wettkampf mit. Ich bin seit einem Jahr in der Meitliriege Döttingen. Ich bin mit sieben Mädchen und zwei Begleiterinnen ans Turnfest gekommen. Wir haben Bälle geworfen, sind gerannt und haben einen Parcours gemacht – wir waren gut. Jetzt gehen wir noch ins Sponsorendorf. Danach gehen wir wieder nach Hause.»