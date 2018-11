Beim Eingang lachten einen Spitzkohl-Buben mit Rüebli-Ohren an, weiter vorne stand der mit Rüebli geschmückte Federkohl-Baum und nur wenige Stände weiter hingen himmlische Rüebli in den Lüften. Auf «Oh!» und «Lueg mol do!» der Besucher folgten das Zücken des Smartphones, das Knipsen des Fotos.

Noch beliebter als Rüebli sind am Aarauer Rüeblimärt nur eines: die schönen Dekorationen. In einer Online-Umfrage kürten die AZ-Leser gestern das Rüeblirad zum Star des diesjährigen Markts.

Der Star war gestern das Rüeblirad von Hansueli Furrer aus Schongau LU. 31 Prozent stimmten in der AZ-Umfrage für das selbstdrehende Kunstwerk mit einem Mosaik aus über tausend Rüebli-Scheiben der Sorten Schneewittchen, Deep Purple, Nutri Red, Küttiger und original Rüebli. «Der Motor ist aus einer Bohnenlesemaschine», erzählt Hansueli Furrer. Nach dreizehn Jahren weiss der Landwirt, was den Rüebli-Liebhabern gefällt. Auch der von ihm und seinem Team gebastelte Schmetterling kam in die Kränze. Die Mühe scheint sich zu lohnen: «Wir verkaufen an unseren fünf Ständen rund drei Tonnen Rüebli.»

30 Busse standen gestern Mittag beim Reiterstadion und bei der Reithalle im Schachen. Weshalb so weit entfernt vom Rüeblimärt? Weil der Platz gegenüber der Sporthalle, der üblicherweise von den Cars benutzt werden darf, vom Circus Nock beansprucht wird. Koordination ist Glückssache – selbst am traditionellen Rüeblimärt-Datum (immer der erste Mittwoch im November). Immerhin konnten die Passagiere an der Laurenzenvorstadt ein- und aussteigen.

«Wir verhindern ein Beizlifest»

Schon bevor der Markt offiziell begonnen hatte, verwandelte sich Aarau in die Rüebli-Stadt. Vor den beliebtesten Ständen bildeten sich schon um kurz nach sieben Uhr die ersten Schlangen. Aus dem Rucksack einer Passantin wuchs keck das grüne Rüeblikraut und schwang bei jedem Schritt mit. Knirpse im Kinderwagen knabberten zum Frühstück an Möhren und Karotten. «Alles mit Rüebli ist besonders beliebt. Die Leute fragen wirklich danach», sagte Claudia Dubach, die am Stand des Schlosses Biberstein auch rüeblifreie Produkte feilbot.

Nicht nur bei Aarauern ist der Rüeblimärt heiss begehrt (siehe Umfrage). Das freut den Erfinder Walter Käser (66, Erlinsbach). «In den Anfangsjahren war der Rüeblimärt einfach mit nur ein paar Ständen.» Damals sei der Ansturm so gross gewesen, dass es am Mittag fast keine Rüebli mehr gab. «Von der Qualität her sind wir heute besser als der Zibelemärit», ist Käser überzeugt. Man strenge sich an, möglichst viele Gemüse-Stände zu haben. «Wir wollen mit allen Mitteln verhindern, dass der Rüeblimärt ein Beizenfest wird.» Die Rüebli sollen Stars bleiben.

