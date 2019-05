Der Spatenstich für die Totalsanierung der Alten Reithalle ist am Donnerstag, 25. Juni. Doch vorher gibt es noch ein gerütteltes Mass an Kultur, eine grosse Party und eine Dekonstruktions-Performance.

Bis am Sonntag, 9. Juni (Pfingsten), findet Cirqu’, das Festival für aktuelle Zirkuskunst (AZ vom Mittwoch), statt. Es geht am Sonntagabend um 22 Uhr mit der Abschlussparty zu Ende.

«Die letzte Nacht ist auch die längste Nacht. Bevor die Bagger in der Alten Reithalle einfahren, zelebrieren wir sie – wir feiern, als ob es kein Ende gäbe», schreiben die Betreiber der «Bar im Stall». Das Fest («So hast du diesen Ort noch nie erlebt!») geht am Pfingstmontag mit einem Brunch und einem Konzert des Streichquartetts von Argovia Philharmonic (10 Uhr) zu Ende.

Zwei Wochen später gibt es die Performance «Broken Spaces Are More Likely». Es beginnt der Abbruch des Innenraums: «Als Höhepunkt wird am 23. Juni die Offiziersbrücke in einer Performance zerlegt, und die Halle ist zum ersten Mal wieder in ihrer ganzen Länge sichtbar», heisst es. (uhg)