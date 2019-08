Sie haben nach eigenen Angaben erst vor drei Wochen mit der konkreten Planung der Volksinitiative begonnen. Das aber generalstabsmässig. Am Freitag liessen sie in Aarau 13'000 Unterschriftenbogen verteilen. Bis in einem Jahr muss die Gruppe «Unser Stadion» ungefähr 1500 Unterschriften sammeln. Die Initiative will in die Gemeindeordnung schreiben: «Die Stadt strebt ein selbstgebautes Fussballstadion auf öffentlichem Grund an.»

Zum Beispiel in der Obermatte Buchs. Das HRS-Projekt im Torfeld Süd habe für breite Kreise den Bogen überspannt, findet SP-Grossrätin Lelia Hunziker. Die ehemalige Aarauer Einwohnerratspräsidentin war noch nie Freundin des Stadionprojekts im Torfeld Süd. Jetzt ist sie zusammen mit alt Einwohnerrat Stephan Müller Co-Präsidentin des Vereins «Unser Stadion». Man wolle den gordischen Knoten rund um die Stadion-Frage lösen, sagt sie.

«Aarau soll einen unabhängigen neuen Weg gehen. Auf eigenem Land, mit bedürfnisorientierter Nebennutzung, städtebaulich sinnvoll eingebettet, klimaneutral: zeitgemäss, nachhaltig und sinnvoll. Kein Investor, der fordert und erpresst», so Lelia Hunziker.