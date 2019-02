Im Kontrast dazu stehen die Beschlüsse des Einwohnerrats vom Oktober 2018: Das Parlament sagte zum Zukunftsraum-Kredit mit 21 zu 16 Ja, beim Budget gabs damals sogar nur drei Gegenstimmen (in der zweiten Budget-Beratung im Dezember war dann die SVP fast geschlossen gegen das Budget).

Der Gemeinderat hat versucht, in den Abstimmungsunterlagen aufzuzeigen, was die Steuererhöhung für die einzelnen Buchserinnen und Buchser bedeutet. Möglicherweise haben nun doch manche erkannt, dass die Steuererhöhung für sie nicht so verrückt viel ausmacht.»

Nun muss der Regierungsrat über das Buchser Budget entscheiden. Werder hofft, dass das bis Ende März geschieht; die nötigen Unterlagen (Budget und Finanzplan) hat der Gemeinderat bereits beim Kanton eingereicht.

Über das Resultat zum «Zukunftsraum» kann sich der Gemeinderat hingegen freuen: «Uns wurde angekreidet, dass die Bevölkerungsumfragen 2014 und 2018 nicht repräsentativ gewesen seien», so Werder. In den telefonischen Umfragen hatten sich die Befragten mehrheitlich gegen Fusionen oder Fusionsverhandlungen ausgesprochen.

Vorläufig sei das Thema nun vom Tisch, sagt Werder: «Irgendwann wird es wohl schon wieder aktuell.» Auch Gemeindeammann Urs Affolter hatte im Januar im AZ-Interview gesagt, dass Buchs, sollte es rundherum tatsächlich zu Fusionen kommen, wohl nicht mehr lange alleine weitermachen könnte.