«Wir hatten alles und alle waren zufrieden»: Die Mutter der Weindynastie wird 100

Als Margrit Wehrli-Roth geboren wurde, da hatten die Erlinsbacher erst seit zehn Jahren Strom. Da fuhr noch dreimal täglich eine Postkutsche und die meisten Häuser waren mit Stroh gedeckt.

Am Donnerstag feiert Margrit Wehrli Geburtstag. Ihren hundertsten. Was für eine Entwicklung sie miterlebt hat – das sprengt die Vorstellungskraft schier, auch die der Jubilarin. «Heschs Gfühl?», fragt sie, als Sohn Peter Wehrli ihr erzählt, dass sie nun sage und schreibe 100 Jahre alt werde. Mit Erstaunen fragt sie das – oder kokettiert sie bloss? Denn auch wenn die Erinnerungskraft in gewissen Momenten schwindet, so ist ihr eines nicht abhandengekommen: eine kecke, träfe, herzlich lustige Art.

Verliebt am Turnerabend im Nachbardorf

Aufgewachsen ist Margrit Wehrli bei der alten Sagi oberhalb des «Hirschen». Auf der Aargauer Seite des Erzbachs, das ist ihr wichtig. Nicht, dass sie etwas gegen die Solothurner hätte. «Solothurner sind auch recht. Me cha rede mitne», sagt sie. Aber Ordnung muss sein.