Es war knapp. Am 28. Juli und am 2. August hatten zwei Beschwerdeführer zwei identische Beschwerden gegen die vorsaisonale Nutzung der Kunsteisbahn Aarau (Keba) auf die Post gebracht. Innerhalb von zwei Tagen fällte das kantonale Baudepartement einen Zwischenentscheid.

Es ordnete vorsorgliche Massnahmen an, die faktisch den Beschwerden die aufschiebende Wirkung entziehen. Dies mit der Begründung des öffentlichen Interesses. Ohne diesen Blitzentscheid hätte die Keba ihren Betrieb erst am 1. Oktober aufnehmen können. Die rechtskräftige Bewilligung für die saisonale Nutzung liegt seit einigen Wochen vor (az vom 14. Juli).

Die Hauptnutzer der Keba mussten in der letzten Phase noch einige Kröten schlucken. So hatten sie eigentlich mit einem Start am 14. August gerechnet. Doch bis dann gibt es noch kein Eis. Gegenwärtig wird die Halle herabgekühlt und der Eisaufbau beginnt gegen Ende Woche.

Bis Ende September dürfen in der Keba-Halle zudem keine Meisterschafts- und Cup-Spiele durchgeführt werden: Das ist vor allem wegen des einmaligen Cup-Spiels am Mittwoch, 20. September, bedauerlich. Für den Match zwischen den Argovia Stars und den SCL Tigers wären über tausend Zuschauer erwartet worden. Es ist geplant, das Spiel nach Reinach zu verlegen.

Hängepartie Lüftungsanlage

Dank des Blitzentscheids ist die Saison 2017/18 auf der Keba gerettet. Allerdings nur praktisch. Theoretisch könnte es noch Probleme geben wegen des dritten Baugesuches, bei dem es um den Lärm der Lüftungsanlage geht. Es wird erwartet, dass der Gemeinderat Suhr das Gesuch noch im August genehmigt.

Aber die Einsprecher werden die Möglichkeit haben, dagegen Beschwerde zu führen. Tun sie es, muss die Keba-Halle aus technischen Gründen stillgelegt werden – es sei denn, der Kanton würde einen zweiten Blitzentscheid fällen.

Vorerst überwiegt bei den Beteiligten die Freude. «Wir sind sehr froh, dass der Kanton so schnell entschieden hat», erklärte gestern FDP-Stadtrat Hans-Peter Hilfiker. Argovia-Stars-Sportchef Heinz Leuenberger meinte: «Der Samstag war ein Freudentag.» Und Marianne Stocker, Präsidentin des Eislaufclubs Aarau, sagte: «Wir haben bis zum Schluss gezittert.»