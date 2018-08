Doch mit einem Glücksdatum hat dieses Paar nicht genug: Nächste Woche doppeln die beiden am 18. 8. 18 nach, mit der kirchlichen Hochzeit in Brugg.

Wenn das kein Versprechen ist für unendliche Liebe – unendlich wie die liegende Acht, das Zeichen für Unendlichkeit. Die Acht, die am heutigen 8. 8. 18 Dutzende Liebespaare den Bund fürs Leben hat schliessen lassen. So, wie die Buchser Rossana und Fabio Toscano-Ruffolo in Lenzburg.

Doch Zahlen haben durchaus auch ihren romantischen Teil zur Beziehung beigetragen: Die beiden sind am 11. 12. 13 zusammengekommen. Und beide glauben an die Magie der Acht. «Wir glauben auch an unsere unendliche Liebe», sagt die Braut.

Ihr zuliebe reiste er im Sommer 2016 auch in die USA, besuchte innert dreier Wochen sechs Nationalpärke. Da machte er ihr auch den Heiratsantrag – was beinahe in die Hosen ging.

Wunderbare Natur, ein herrlicher Sonnenuntergang, alles sei perfekt gewesen, schwärmt Rossana. «Fabio hat ein gigantisches Herz in den Sand gezeichnet.» Darin hatte er die Frage aller Fragen hineingeschrieben – in der Aufregung allerdings spiegelverkehrt. «Ich konnte die Frage beim besten Willen nicht lesen», sagt Rossana und lacht. «Dann sank er auf die Knie und fragte, ob ich ihm denn keine Antwort geben wolle.»

Natürlich gab sie ihm eine Antwort, natürlich wollte sie ihn heiraten. «Wir haben schon so viele schöne Momente zusammen erlebt, aber auch viele traurige. Das hat uns eng zusammen geschweisst und mir gezeigt, dass er der Richtige ist. Ich habe mit Fabio einen starken Mann an meiner Seite.»

Vor eineinhalb Jahren reserviert

Weil ihnen die beiden Achter-Termine für die Eheschliessung so wichtig waren, heiraten Rossana und Fabio in Lenzburg – und nicht etwa in Aarau, Rossanas geliebter Heimatstadt. «Eigentlich hätten wir sehr gerne in Aarau geheiratet, aber weil man hier die Termine erst ein halbes Jahr im Voraus fix buchen kann, haben wir uns für Lenzburg entschieden.»

Hier hätten sie im Februar 2017 die Hochzeitsmesse besucht und seien von einer Mitarbeiterin des Zivilstandsamtes angesprochen worden. Die beiden schlugen zu und buchten den Termin. Eineinhalb Jahre im Voraus.

Für Brugg haben sie sich der Lage wegen entschieden: «Brugg liegt zwischen Aarau und Zürich», sagt Rossana Toscano. Zur kirchlichen Trauung kommen zwei grosse italienische Familien, viele Freunde und liebe Arbeitskollegen; 230 geladene Gäste stehen auf der Liste, darunter sogar welche, die extra aus Kanada anreisen. «Es wird bestimmt eine sehr emotionale Zeremonie», sagt Rossana.

Sie als Jüngste von drei Geschwistern ist die Erste, die heiratet. Da sei die ganze Familie aus dem Häuschen, am meisten natürlich der Papa. «Mein Vater freut sich unglaublich, mich zum Altar führen zu dürfen.» Und sie beide? «Die Vorfreude ist gewaltig. Nach über einem Jahr Planung können wir es kaum erwarten.»