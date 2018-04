Ob das Urteil für ihn nicht frustrierend ist? «Nein», antwortet Müller gelassen. Etwas beruhige ihn, ergänzt er. "Das Bezirksgericht fand, dass beide Angeklagten gleich behandelt werden sollen. Das war nach dem Urteil des Aargauer Obergerichts nicht mehr der Fall. Immerhin diese Gleichbehandlung ist nun wieder hergestellt."

Verteidigerin: «Mandant sass unschuldig in Haft»

Ganz anders sieht das die Zürcher Rechtsanwältin Anna Schuler, die Zeljko J. im Fall Gränichen mit Kanzleikollegin Caterina Nägeli vertreten hat. «Wir haben von Anfang an und vor allen Instanzen auf Freispruch plädiert, weil die Schuld unseres Mandanten am Tod des Opfers nicht nachgewiesen werden kann.» Insofern seien sie mit dem nun gefällten Urteil des Bundesgericht zufrieden – die obersten Richter hätten ihre Einschätzung bestätigt.

Schuler ist bewusst, dass sich für die Eltern des Opfers mit dem Freispruch eine schwierige Situation ergibt, «zumal nun nicht feststeht, wer für den Tod ihres Sohnes verantwortlich ist».

Die Rechtsanwältin von Zeljko J. betont, sie habe grossen Respekt für die Hinterbliebenen und ihren Schmerz. «Wichtig ist aber auch, dass mit dem Urteil des Bundesgerichts der Grundsatz unseres Rechtssystems gestützt wird, dass niemand ohne Beweise verurteilt werden darf».

Nach dem Freispruch würden nun die Vorbereitungen für die Haftentlassung ihres Mandanten getroffen. «Er sass mehr als fünf Jahre lang unschuldig im Gefängnis und war von seiner Familie getrennt», sagt Anwältin Schuler. Wie hoch die Haftentschädigung für Zeljko J. ausfallen wird, ist derzeit offen.

«Darüber wird das Aargauer Obergericht entscheiden, wobei wir als Verteidiger und die Staatsanwaltschaft jeweils einen Antrag stellen können», erklärt die Rechtsanwältin. Sie ergänzt, derzeit erhebe ihr Mandant keine weitergehenden Forderungen gegen die Aargauer Justiz. «Primär wird es in nächster Zeit darum gehen, dass er sich wieder an das Leben in Freiheit gewöhnt.»