Will Smith ballert im Schachen, ohne dass Anwohner es merken

Will Smith kämpft im Aarauer Schachen mit viel Getöse gegen die mexikanische Drogenmafia. Doch niemand im Schachenquartier kriegt das Geballere auf der Leinwand am Schaustellerplatz mit, denn hören kann die Taten des Actionhelden nur, wer im Radio eine bestimmte Frequenz gewählt hat. Die Besucher dieses etwas anderen Open Air Kinos namens Allianz Drive in Cinema sind alle mit dem Auto hergekommen, 50 stehen an diesem Premiereabend etwa im Schachen, und können den Ton des Films «Bad Boys for Life» übers Autoradio so laut aufdrehen, wie sie wollen.

Und wenn das Autoradio bereits den Geist aufgegeben hat, wie dasjenige im Peugot von Judit Zahno, so nimmt man vorsorglich ein separates Radio im Auto mit. Die junge Frau ist mit ihrer Kollegin Anne-Josephine Wildi und zwei Tüten Popcorn ins Autokino gefahren gekommen. Sie beide wollten das Erlebnis Autokino ausprobieren, nachdem man so etwas nur von Filmen oder vom Hörensagen kenne. Auch andere Besucher des ersten Drive-In-Kinos in Aarau sind deswegen gekommen: Endlich einmal selbst erleben, wie der Film vom Autosessel aus wirkt.