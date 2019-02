Auf der Zurlindeninsel in Aarau hat eine Rotte Wildschweine in der Nacht auf Freitag eine ganze Orchideenwiese umgepflügt. Die Blumen wachsen dort in freier Natur und stehen unter Schutz.

Rentner Manfred Klopocki kümmert sich um die Blumen. Er ist ernüchtert: "Wenn noch zwei Prozent der Pflanzen wachsen, ist das viel", sagt er zum Regionalsender Tele M1. Die Tiere hatten es auf eiweissreiche Käferlarven im Boden abgesehen und bedienten sich auch an den Knollen der Orchideen.