Interaktive Karte Leer stehende Wohnungen werden im Aargau rar – so sieht es in Ihrer Gemeinde aus

Fast 1000 Angebote weniger: So stark wie im Aargau ist die Leerwohnungsquote in keinem Kanton gesunken. Zwar ist wieder mehr Wohneigentum ausgeschrieben. Doch die Quote liegt unter dem Wert, der laut Fachleuten optimal für stabile Mieten ist.