Was der Aarauer SP diesen Herbst blühen könnte, haben die Badener Genossen 2015 schmerzlich erfahren müssen: Sie verloren einen Sitz im Stadtrat an ein ehemaliges Parteimitglied. Erich Obrist (57) trat aus der SP aus, nachdem er an der parteiinternen Ausmarchung das Nachsehen gegenüber Jürg Caflisch hatte. Ohne Partei im Rücken trat er gegen Caflisch sowie einen Freisinnigen an – mit Erfolg. Diesen Herbst will der parteilose Obrist Stadtammann von Baden werden.