Moderne Küche mit asiatischen Einflüssen

Schaut man nun, was im Gault Millau 2019 steht, hat sich der «Bären» in den Augen der Testesser gesteigert. So sieht es auch der Küchenchef: Es sei zwar bei 13 Punkten geblieben, aber das Urteil sei in Worten weit besser ausgefallen. «Angerichtet wird schön und die Qualität ist durchgehend gut», liest man. «Bei sieben Gängen verzeichneten wir keinen wirklichen Schwachpunkt.»

Zurzeit werde eine moderne leichte Küche mit asiatischen Einflüssen, kombiniert mit einigen Klassikern, geboten. Damit, sagt Pletschacher, beschreibe der Gault Millau sehr gut, was man im «Bärenstübli» erwarten dürfe. Diese Ausrichtung habe er vom Vorgänger übernommen.

Der gebürtige Bayer hofft, dass er den 14. Punkt eines Tages zurückerobern kann. Einfach sei das jedoch schon deshalb nicht, weil der «Bären» nicht nur ein Gault-Millau-Restaurant sei. (Neben dem «Bärenstübli» gibt es auch ein Bistro.) Übrigens: Stephan Pletsch-

acher hat in München, Irland und Norwegen Erfahrungen gesammelt und bei Schweizer Top-Adressen wie «Sonnenberg» und «Kaiser’s Reblaube» (beide in Zürich), Bad Attisholz SO und «Krone» Sihlbrugg ZH gearbeitet.