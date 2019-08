«Hoppla!», ruft Bruno Lienhard. Gerade hat er einem Bus den Rückspiegel abgerissen. Sorgfältig hält er den Spiegel wieder an den feuerroten Londoner Doppeldecker mit der Aufschrift «Brickston». Lienhard ärgert sich nicht über seinen Fauxpas, er lacht. «Alles halb so wild.» Ist ja nur Plastik. Ist ja nur Lego.

Hunderttausende der kleinen bunten Bauklötzchen nehmen derzeit das Dorfmuseum in Buchs in Beschlag. Ab 1. September lädt das Museum jeden ersten und letzten Sonntag im Monat zu einer «steinreichen Sonderausstellung», wie es im Flyer heisst. In diesem steht geheimnisvoll geschrieben: «Aus Buchser Privatsammlung». Der Mann dahinter ist Bruno Lienhard. Wobei Sammlung eigentlich untertrieben ist. Denn Lienhard hat die Modelle nicht nur angehäuft, er hat sie auch alle selber zusammengesetzt.

Angefangen und einfach nie mehr aufgehört

Ein Schicksalsschlag führte den heute 70-Jährigen zu den Legos. Vor drei Jahren verstarb seine Frau, und Lienhard sehnte sich nach Ablenkung, einer Aufgabe im Leben. Bei einem Freund zu Hause kam er mit Lego in Berührung, das er zuvor nur vom Hörensagen kannte. Er surfte dort im Internet («ich habe daheim keinen Computer»), bestellte ein paar Bausätze und begann zu bauen. Stunde über Stunde. «Ich habe einfach angefangen und nicht mehr aufgehört», erinnert sich Lienhard.

Über 200 Modelle sind es jetzt, die er im Buchser Dorfmuseum ausstellt. Bei sich zu Hause habe er noch viel mehr, sagt Lienhard. Sie sind in der Wohnung verteilt, als Ganzes oder in einzelnen Teilen verstreut: «Im Schlafzimmer, im Kleiderschrank, in der Küche, im Badzimmer. Aber nicht in der Stube, so weit bin ich noch nicht.»