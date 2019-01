Wo steht Aarau in Sachen klimaangepasste Stadtentwicklung? Das will Einwohnerrat Peter Jann (GLP) vom Stadtrat in einer Anfrage wissen. Es geht einerseits darum, einen Beitrag zur Verhinderung weiterer Klimaerwärmung zu leisten. Und andererseits darum, mit den bereits bestehenden korrekt umzugehen. «Auf lokaler Ebene vermindert die bauliche Verdichtung die Durchlüftung der Städte, die Versiegelung fördert die Hitzeabstrahlung und verstärkt zusammen mit dem Verkehr die Hitzebelastung während der hohen Sommertemperaturen durch die Wärmeinseleffekte zusätzlich», führt Peter Jann aus.