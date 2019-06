Bis zu 3 von 1000 Kindern werden mit einer Hörbeeinträchtigung geboren. Im Landenhof in Unterentfelden werden sie so gefördert, dass sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Die Institution wurde vor 180 Jahren als Taubstummenanstalt gegründet. Heute nennt sie sich «Landenhof – Zentrum und Schweizerische Schule für Schwerhörige», macht einen jährlichen Umsatz von 11,4 Millionen Franken, hat zurzeit 120 Schüler und beschäftigt rund 140 Mitarbeitende (90 Vollzeitstellen).

Im Landenhof spielt die Digitalisierung seit jeher eine wichtige Rolle. Man denke nur an die Hörgeräte. Aber auch in der Ausbildung wird sie immer wichtiger. So gehörte der Landenhof zu den Vorreitern, was den Einsatz von Smartboards und interaktiven Wandtafeln, betrifft. Jetzt halten, wie in den anderen Schulen, Tablets in den Klassenzimmern Einzug. Und dabei kann der Landenhof auf die Hilfe von Dritten zählen: Die Firma Amplifon unterstützt das Digitalisierungsprojekt mit einem Benefizkonzert im KKL in Luzern. Wenn das Konzert ausverkauft ist, gibts über 15 000 Franken – als Anstossfinanzierung.

«Die Ersten, die das so angehen»

«Wir sind schon lange dran, digitale Medien einzusetzen, weil es für Schwerhörige von Vorteil ist, wenn möglichst viel visualisiert werden kann», erklärt Ralph Bitterli (52). Er ist Co-Schulleiter (Primar und Kindergarten) und leitete das Projekt Medien und Informatik. Bereits vor etwa fünf Jahren habe man einen Pilotversuch gestartet und in zwei Klassen mit Tablets gearbeitet. «Innerhalb der Schulen für Schwerhörige und Gehörlose sind wir die Ersten, die das so angehen», sagt Beat Näf (64). Er ist seit 24 Jahren Landenhof-Gesamtleiter. Vorher arbeitete er während elf Jahren als Lehrer. Beat Näf wird ein Jahr über sein Pensionsalter hinaus arbeiten. Die Nachfolgesuche läuft, der Stiftungsrat wird von Felix Schelker präsidiert.

Die ersten 50 Tablets im Herbst

Die Einführung der Tablets soll schrittweise erfolgen. «Wir starten im kommenden Herbst mit 50 Stück», so Bitterli. Warum nicht zu Beginn des neuen Schuljahres? Zuerst müssen die Lehrkräfte ausgebildet werden. Die Tablets dienen vor allem im sonderpädagogischen Bereich als multimediale Lernhilfen, kommen aber auch in den klassischen Fächern wie Sprach-, Sach- und Mathematikunterricht zum Einsatz. Kreativ einsetzbar mit Hilfe von Apps sind sie im Musikunterricht, im Bildnerischen, Textilen und Technischen Gestalten und im Sportunterricht. Austauschplattformen dienen Lehrpersonen und Schülern zum Bearbeiten von Arbeitsblättern – Lehrmittel werden zunehmend digital angeboten. Die Tablets ersetzen aber die bisherigen Unterrichtsmethoden und -materialien nicht.