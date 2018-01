Auf die Frage, wie er zur Politik gefunden habe, antwortet Keller auf Nachfrage der AZ: «Die Politik ist auf mich zugekommen.» In diesem Fall hatte die Politik einen Namen: Therese Dietiker, seit 2008 Präsidentin der EVP Aarau. Die EVP ist für Keller «jene Partei, in der man eine andere Meinung haben darf – und trotzdem ist es okay». Was ihm an seiner Partei weiter gefällt: Sie sei einerseits wertkonservativ, andererseits habe sie eine ultrasoziale Ader. Auf der Links-Rechts-Skala funktioniere die EVP nicht nach Schema F. «Wir sind auch nicht in der Mitte, sondern wir zeigen Ausschläge auf beide Seiten.» Das freilich habe zur Folge, dass man sich immer erklären müsse.

Ihm selber, sagt Keller, gehe es am Schluss immer um die Menschen, die ein lebenswertes Leben führen möchten. Das wolle er ermöglichen. Und er sei einer, der den Kompromiss suche. Eines wolle er sicher nicht sein: plakativ.

Als ehrgeizigen Politiker sieht sich Matthias Keller trotz steilem Ein- und Aufstieg nicht. «Dafür bin ich wohl in der falschen Partei.» Ihm gehe es um den Dienst an der Gesellschaft – um die Funktion, nicht um die Position. «Ich habe keinen Machtanspruch.» Im Moment denkt er auch nicht an einen späteren Wechsel in den Grossen Rat. Von seinem zupackenden Naturell her, vermutet Keller, würde ihm wohl ohnehin ein Exekutivamt mehr entsprechen als das «Parlare». Er sei gespannt, wohin ihn die Politik führe. Aber für ihn gelte ganz klar: «Eins nach dem andern.»

Das sind die Mitglieder des Aarauer Einwohnerrats: