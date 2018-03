Nach den Bibeli an Ostern kommt am 19. April ein anderer beliebter Vogel ins Naturama: Globi. Dies anlässlich der Buchvernissage von «Globi und die neuen Arten – Wenn Pflanzen und Tiere auf Weltreise gehen». Kein Globi-Buch mit Gedichten, sondern ein Kindersachbuch. Der aktuelle Band widmet sich den «Neobioten»; Tieren und Pflanzen also, die sich im Zuge der Globalisierung neue Lebensräume und Gebiete erobert haben, und sich teilweise so rasant und stark verbreiten, dass sie einheimische Arten zu verdrängen beginnen.

Das Buchprojekt wurde vom Kanton Aargau finanziell unterstützt und im Auftrag des Kantons vom Naturama-Team auch wissenschaftlich begleitet. «Wir haben unter anderem Vorschläge gemacht, welche Themen Autor Atlant Bieri im Buch aufgreift und darauf geachtet, dass der allgemein verständliche Text auch naturwissenschaftlich korrekt ist», sagt Naturama-Direktor Peter Jann. So wurde beispielsweise Wert darauf gelegt, in Bezug auf die Tiere und Pflanzen keine Begriffe wie «gut» oder «schlecht» zu verwenden.

Ausserdem wurden die Zeichnungen von Illustrator Daniel Frick bis ins kleinste Detail kontrolliert. So wurden bei der Zapfenwanze, mit der Globi im Buch durch die Welt reist, nicht nur die Anzahl der Glieder an den Fühlern gezählt, sondern auch die Stellung der Beine überprüft. Das ist nicht etwa kleinlich: «Solche Details sind wichtige Erkennungsmerkmale und müssen in einem Sachbuch, auch einem für Kinder, korrekt gezeichnet werden», sagt Peter Jann.

Vernissage «Globi und die neuen Arten» 19. April, 18 Uhr, im Naturama (spezielles Kinderprogramm mit Globi und Clown Wendolina).

Anmeldung bis 9. April an Ronny Förster: ronny.foerster@afv.ch / 044 466 73 85