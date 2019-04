Der mit rund 500 Arbeitsplätzen grösste Arbeitgeber in der Gemeinde ist General Electric (GE) im östlichen Industriegebiet. Im Räumlichen Entwicklungsleitbild (REL) wird GE nur am Rande gestreift. Denn: «Es ist noch nicht ganz klar, wie lange der Konzern noch am Standort Oberentfelden festhält.» 2018 wollte GE diesen aufgeben, 50 Stellen streichen und die restlichen nach Birr verlagern. Wegen der markant gestiegenen Auslastung der Fabrik verzichtete GE vorerst auf diese Massnahme. Eine Neubewertung der Situation wurde im Februar 2019 für Ende Jahr angekündigt. «Der Verlust dieses Grossbetriebs», heisst es im REL, «würde eine Herausforderung darstellen. (...) Das frei werdende grosse Industrieareal an gut erschlossener Lage würde aber auch ein Potenzial für neue, wertschöpfende Firmen bieten». (uw)