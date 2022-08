Wetter Regnet es in Aarau tatsächlich weniger als in der umliegenden Region? Am Wochenende sorgte der Regen zwar endlich für etwas Abkühlung. Über den ganzen Sommer hinweg bleibt aber der Eindruck, dass es besonders in der Kantonshauptstadt viel weniger geregnet hat als in der näheren Umgebung. Ist das so? Meteo Schweiz klärt auf.

Gewitter im Anzug über Aarau – und dann, wenn alle endlich etwas Regen erwarten, ziehen die dunklen Wolken an der Stadt vorbei? Fredy Villiger (Leserfoto, 22.6.2022)

Der Rasen bei der Schwanbar ist beige-braun, im Telliring knistern die verdorrten Blätter schon Anfang August unter den Füssen, die Gemeinden melden exorbitant hohe Wasserverbräuche. Und fast immer, wenn in den letzten Wochen Regen angesagt war über dem Mittelland und man sich auch in Aarau einen ordentlichen Sprutz in den Garten erhoffte, wurde man enttäuscht.

Im Niederschlagsradar war es gut zu beobachten: Die Regenwolken schienen Aarau regelmässig zu umschiffen; schrammten nördlich an den Jurahügeln vorbei und beschenken die Südtäler, nicht aber die Kantonshauptstadt mit Regen. So fühlte es sich zumindest an. Aber stimmt das auch?

Ja – und auch nein, heisst es auf Anfrage bei Meteo Schweiz. Die Messstation Buchs-Aarau ist einerseits tatsächlich der niederschlagsärmste Standort in der Region. Dies zeigen die Normwerte (Durchschnitte) der Messstandorte in der Umgebung: In Buchs-Aarau wurde von 1991 bis 2020 immer am wenigsten Niederschlag gemessen, auf der nahen, aber viel höheren gelegenen Barmelweid hingegen fast immer am meisten.

Durchschnittliche monatliche Niederschlagssummen, Region Aarau und Umgebung Niederschlag in mm; Normwerte (Durchschnitt) 1991–2020 Buchs-Aarau Gösgen Zofingen Unterkulm Seengen Barmelweid Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 0 50 100 150

«Warum das so ist, ist nicht untersucht», sagt Stephan Bader von der Abteilung Klima beim Eidgenössischen Departement des Innern EDI. «Allein an den Gewittern im Sommer kann es nicht liegen, da Buchs-Aarau auch in den Wintermonaten im Durchschnitt weniger Niederschlag zeigt als die Umgebungsstandorte.»

Ausgerechnet dieses Jahr war es aber nicht so

Andererseits aber hat sich dieses Bild ausgerechnet dieses Jahr nicht wiederholt. Laut den Messungen von Meteo Schweiz war Buchs-Aarau 2022 bisher bezüglich Niederschlagsmengen «nicht sonderlich benachteiligt». Stephan Bader:

«In jedem Monat gab es Messstandorte in der Umgebung, die weniger Niederschlag erhielten. Vor allem im sehr niederschlagsarmen Juli fiel in Buchs-Aarau mehr Regen als an einigen Messstandorten in der Umgebung.»

Niederschlagssummen 2022, Region Aarau und Umgebung Buchs-Aarau Gösgen Zofingen Unterkulm Seengen Möriken-Wildegg Barmelweid Januar Februar März April Mai Juni Juli 0 50 100 150 200

Buchs-Aarau war dieses Jahr also nie der regenärmste Messstandort der Region. Gösgen und Möriken-Wildegg etwa schnitten meistens schlechter ab. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 30 Jahre zeigen sich zudem sehr variierende Werte: Im Februar, April oder Juni regnete es etwa viel mehr als sonst. Im Mai und Juli hingegen weniger als halb so viel. Vor allem der März war vergleichsweise unüblich trocken.

Niederschlagssummen 2022 verglichen mit dem Durchschnitt der Jahre 1991-2020 Niederschlag in mm Buchs-Aarau Gösgen Zofingen Unterkulm Seengen Barmelweid 2022 1991-2020 2022 1991-2020 2022 1991-2020 2022 1991-2020 2022 1991-2020 2022 1991-2020 Januar 41,8 63.1 39,9 68.3 60,2 89.9 54,7 84.7 53,4 79.3 45,9 91.4 Februar 72,5 52.6 74,2 57.9 100 78.5 73,1 74.9 63,6 68.1 88,4 82.8 März 20,9 61.3 16,1 65.6 22,3 80.4 27,2 81.3 20,3 73.2 35,9 87.5 April 114,8 63.2 93,5 73.3 106,9 80.7 121,6 83.0 87,7 78.0 115,4 94.6 Mai 43,9 98.5 41,9 100.0 54,4 117.9 32,6 120.3 28,3 114.5 39,4 127.7 Juni 137,1 92.2 113,8 97.8 145,6 112.7 162,1 109.4 185,2 106.9 163,5 119.6 Juli 41,2 98.4 37,5 107.1 44,1 126.6 31,8 120.8 31,4 120.6 30,6 121.9

Regionale Unterschiede gibt es indes immer: Auch die Gewitter von letzter Woche waren über den ganzen Kanton ziemlich ungleich verteilt, wie Meteo Schweiz diese Woche in der AZ preisgab.