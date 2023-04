Wetter Der Winter gibt ein letztes Comeback: Im Aargau hat’s geschneit Am Donnerstagmorgen hat es im nördlichen Teil des Aargaus heftig geregnet. Auf den Jurahöhen fiel sogar Schnee, wie Bilder der Klinik Barmelweid zeigen.

Der Homberg respektive die Gisliflueh ob Biberstein sind gezuckert. Nadja Rohner

Der ausklingende Winter hat noch ein - wohl letztes - Mal einen Hauch Schnee auf die Aargauer Jurahöhen geworfen. Dies dank kräftiger Niederschläge am Donnerstagmorgen, vor allem im nördlichen Teil des Aargaus.

Während die Messstationen Muri und Attelwil nur einen kleinen Sprutz am frühen Morgen registrierten (0,2 respektive 0,3 mm), waren es in Buchs 3,8 und auf dem Bözberg 3,4 mm. Die Messstation auf der Barmelweid, genau 777 Meter über Meer gelegen, zeigte am Donnerstagvormittag ebenfalls einen Höchststand von 3,4 mm zwischen 7 und 8 Uhr. Hier kam der Niederschlag jedoch als Schnee, wie Martina Leser vom Kommunikationsteam der Klinik festgehalten hat:

7 Bilder 7 Bilder 5 Zentimeter Schnee auf der Barmelweid am 20. April 2023. Martina Leser

Obschon viele Autofahrer bereits die Sommerpneus montiert haben - schliesslich gilt die Faustregel «O bis O», also «Oktober bis Ostern» für Winterbereifung –, hat es auf den Strassen keine Probleme gegeben. Jedenfalls keine, die den Einsatz der Kantonspolizei erfordert hätte. Es sei «verkehrstechnisch sehr ruhig», so Sprecher Marco Roduner auf Anfrage.