Werken, nähen, gestalten oder Fotos entwickeln: Ein Ort für Kreative Köpfe

Seit August wurde in mehreren hundert Stunden Arbeit gesägt, gehämmert, aufgestellt und eingerichtet, nun ist der Traum der zehn jungen Organisatoren Tatsache: Morgen Samstag wird die gemeinschaftliche Kreativwerkstatt «Prozessor» an der Erlinsbacherstrasse in Aarau eingeweiht. Dort, wo die Eniwa früher ihren Werkhof hatte, werden kreative Köpfe fortan einen Ort haben, wo sie an ihren Werken arbeiten können.

Für 30 Franken am Tag oder 400 Franken im Jahr erhält man im «Prozessor» einen niederschwelligen Zugang zu Werkzeugen und verschiedenen Geräten wie 3D-Druckern, Nähmaschinen oder Fotografie-Vergrösserungsapparaten.

Alles kann erlernt werden

Mitinitiant Hannes von Wyl führte gestern durch die verschiedenen Räume: Im Erdgeschoss gleich am Eingang steht die Velo-Reparaturecke, weiter hinten links die Metall- und rechts die Holz-Werkstatt. In einem anderen Raum wird in den nächsten Tagen eine komplette Gastronomieküche eingebaut, die die «Prozessor»-Initianten vom geschlossenen Gasthof Engel in Muri günstig erwerben konnten. Dort sollen in Zukunft Kochkurse stattfinden.