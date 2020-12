«Werden sicher kein Hotel hinstellen»: Pensionskasse kauft «Aarauerhof» und stellt Neubau auf

Das ging schnell: Anfang September gaben die Zürcher ZFV-Unternehmungen bekannt, dass sie das Hotel Aarauerhof nicht neu bauen werden, sondern verkaufen wollen. Offensichtlich standen die Interessenten wegen der Top-Lage des Gebäudes Schlange. Und schliesslich hat die ZFV-Unternehmungen einem lokal verankerten Interessenten den Zuschlag gegeben: der Aargauischen Pensionskasse (APK).

Das Hotel wird am Freitag geschlossen, in das Gebäude soll aber im Frühling wieder Leben einkehren. Wie genau die Nutzung sein wird, ist noch nicht definitiv klar. Fest steht, dass die ZFV-Unternehmungen dafür sorgen werden – was eine Hotelnutzung wahrscheinlich erscheinen lässt (je nach Entwicklung der Pandemie).

Baubeginn nicht vor 2022

Die APK wird ein Neubau-Projekt entwickeln und raschmöglichst realisieren (Baubeginn sicher nicht vor 2022). «Wir werden sicher kein Hotel hinstellen», erklärt APK-Geschäftsführer Jan Sohnrey.