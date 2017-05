Der Mann, der am Dienstagnachmittag die wunderschönen Klänge seines Instrumentes über die Aare schickte, heisst Hitoshi (28). Er kam vor vier Jahren aus Hiroshima in die Schweiz. Eigentlich wohnt er in Zürich, wo er an der Zürcher Hochschule der Künste Waldhorn studiert. In Aarau hatte er am Morgen Musikunterricht genommen, später will er einen Freund treffen, mit der er ein japanisch-schweizerdeutsches Sprachtandem bildet.

Aarau? «Mega schön»

Die freien Stunden nützte er zum Üben: „Ich liebe Alphörner, deshalb habe ich mir eins gekauft. Ein gebrauchtes. Es stammt von einem Mann aus Karlsruhe, der es seit 30 Jahren hatte, aber gar nicht spielen kann.“ In Aarau war Hitoshi schon ein paar Mal – besonders an Konzerten der Argovia philharmonic. Auch die Stadt gefällt ihm: „Die Atmosphäre ist mega schön.“