Wer spart, wer verliert? Die zehn wichtigsten Fragen zur geplanten Aarauer Fusion

1. Wie entstand die Idee des Zukunftsraums Aarau?

Im Januar 2010 haben Aarau und Rohr fusioniert. Schnell zeichnete sich ab, dass dieses Zusammengehen eine Erfolgsgeschichte wird. Im August 2012 haben elf Gemeinden eine Absichtserklärung für den Zukunftsraum Aarau unterzeichnet. Von diesen Gemeinden sind dann Biberstein, Erlinsbach AG, Küttigen, Muhen, Niedergösgen SO und Schönenwerd SO ausgeschieden. Gar nie mit von der Partie war Buchs – und seine Stimmbürger haben sich im Februar 2019 nochmals klar gegen ein spätes Aufspringen auf den Zug ausgesprochen. Heute sind Aarau, Densbüren, Ober- und Unterentfelden sowie Suhr dabei.

2. Über was wird jetzt entschieden?

In den Jahren 2016/17 gab es eine erste Runde von Volksabstimmungen (in Aarau entschied der Einwohnerrat), in Suhr und Unterentfelden sogar je ein Referendum. Bewilligt werden mussten damals die Mittel für die Ausarbeitung der Fusionsanalyse. Jetzt liegen die Ergebnisse der Analyse vor und es geht darum, ob der nächste Schritt, die Ausarbeitung der Fusionsverträge, eingeleitet werden soll. In Aarau am 24. August (Einwohnerrat), in beiden Entfelden am 2. September (Gemeindeversammlungen), in Densbüren am 16. September (Gemeindeversammlung) und in Suhr am 27. September (Urnenabstimmung). Die Ergebnisse der Fusionsanalyse sind den Stimmbürgern in Form einer 58-seitigen Broschüre ins Haus geschickt worden (ausser in Aarau).