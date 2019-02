Welche der 61 Gemeinden ist zwischen dem 31. Dezember 2017 und dem 31. Dezember 2018 am stärksten gewachsen? Staufen, das wegen seiner grossen Bautätigkeit immer wieder ein Thema ist? Nein. Das prozentuale Wachstum war mit 7,7 Prozent in Holziken am grössten.