Irgendwas Grobes muss sich zugetragen haben in jener Freitagnacht im November 2018, in einer Gemeinde der Region Aarau. Jedenfalls gab es eine kaputte Taxischeibe, Schäden am Haus, Blutspuren, durch einen Spitalbericht dokumentierte Verletzungen beim Opfer. Aber was war passiert?

Das war Gegenstand einer Gerichtsverhandlung vor Bezirksgericht Aarau. Angeklagt wegen Raufhandels: Besim (alle Namen geändert). Er soll zusammen mit Mittätern, deren Verfahren separat geführt wird, auf das Opfer Farid eingeschlagen haben. So erzählt es jedenfalls Farid.

Doch das Opfer selber soll den Streit angefangen haben, indem er zwei Frauen geschubst und getreten habe. Auch gegen Farid läuft ein Verfahren. Besim jedenfalls hatte den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft, der ihn zu Busse und einer bedingten Geldstrafe verurteilen sollte, angefochten.

Die erste Zeugin, blond und aus dem Osten Europas, zeigte ausgesprochen wenig Lust, sich zu äussern. Sie sei betrunken gewesen und wisse nichts mehr, und überhaupt, das sei ja alles schon lange her. Erinnern mochte sie sich noch, dass das Opfer die Fensterscheibe des Taxis, das sie abholte, mit einer Flasche eingeschlagen habe.