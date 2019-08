In Aarau und Lenzburg hat es weniger Baukräne. Ebenso in vielen Dörfern. Die Neuproduktion von Wohnraum ist in den letzten Monaten tendenziell zurückgegangen. Im ganzen Aargau sank der Leerwohnungsbestand (am 1. Juni) auf 8377 Einheiten. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr war kantonsweit allerdings mit 0,7 Prozent deutlich geringer als in der Agglomeration Aarau-Lenzburg (die beiden Städte plus Buchs, Suhr, Küttigen, Biberstein, Rupperswil, Niederlenz, Hunzenschwil, Schafisheim und Staufen), wo er 12 Prozent betrug. Die Zahl der Leerwohnungen sank um 97.

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung in Aarau: Der Leerwohnungsbestand sank auf 119 Einheiten (Vorjahr 152) – und das, obwohl neu die gesamte Aeschbachsiedlung (167 Wohnungen) im Angebot ist. Offensichtlich haben viele der neuen, teils relativ teuren Wohnungen Mieter gefunden. Wie hoch die Leerwohnungsziffer (Anteil der leeren Wohnungen am Gesamtbestand aller Wohnungen) ist, wird erst im Spätherbst bekannt.

Staufen weiterhin mit relativ wenig Leerwohnungen

Auch in der Stadt Lenzburg haben es die Mieter heute schwieriger, ein Logis zu finden, als noch vor einem Jahr: Die Anzahl leerer Wohnungen sank von 141 auf 111. Ein Phänomen ist Staufen: In den letzten Jahren sind dort noch und noch Blocks fertiggestellt worden. Aber es scheint dort weiterhin eine grosse Nachfrage nach Wohnraum zu geben – vielleicht, weil die Gemeinde mit einem Steuerfuss von 76 Prozent neuerdings zu den drei Steuerparadiesen der Region gehört. Die Zahl leere Wohnungen betrug Anfang Juni 59 (Vorjahr 51). In den Seetaler Goldküstengemeinden war sie ebenfalls relativ konstant: Meisterschwanden 11 (13), Seengen 40 (42).