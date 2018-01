Am 4. März stimmen die Aarauer über die Städteinitiative des Vereins Aarau Mobil ab. Sie will, dass die Förderung einer «energieeffizienten, emissionsarmen und platzsparenden Mobilität» in der Gemeindeordnung verankert wird – konkret soll der Anteil an Velo-, Fuss- und öffentlichem Verkehr am Gesamtverkehrsvolumen «stetig» gesteigert werden, während eine «hohe Aufenthaltsqualität» auf den Strassen und Plätzen gewährleistet wird.

Der Stadtrat hegt Sympathien für das Anliegen, befürchtet aber eine zu starke Einschränkung seines Handlungsspielraums. Er stellt der Initiative einen Gegenvorschlag zur Seite. Die Initiative wurde im Dezember im Einwohnerrat mit 23:16 abgelehnt. Der Gegenvorschlag, durch einen Abänderungsantrag konkretisiert, fand mit 27 Ja zu 17 Nein Zustimmung. FDP und SVP sprachen sich dagegen aus.

Mittlerweile sind die Freisinnigen umgeschwenkt: Sie fassten diese Woche die Ja-Parole für den Gegenvorschlag. Er sei «vergleichsweise ausgewogen», damit seien «keine übermässigen zusätzlichen Aufwände zu erwarten». Die Initiative selber hält die FDP für «unnötig», sie verursache «zusätzlichen administrativen Aufwand».

Der Verein Aarau Mobil hält an seiner Initiative fest. Die Co-Präsidenten Petra Ohnsorg und Erich Niklaus sagen im Interview, weshalb – und zeigen an vier Beispielen auf, wo die Stadt Chancen verpasst hat, die Situation für den Langsamverkehr zu verbessern (siehe Bildergalerie oben).

Frau Ohnsorg, Herr Niklaus, haben Sie eigentlich ein Auto?

Erich Niklaus: Ich besitze nicht einmal einen Führerausweis. Aber meine Frau kann fahren, wir nutzen Mobility.

Petra Ohnsorg: Wir haben ein Familienauto – ein Hybrid. Als Archäologin muss ich oft irgendwo «is Chruut use» oder habe Sachen zu transportieren. Am liebsten bin ich aber mit dem Velo unterwegs.