Man darf den Einfluss von Personen und Organisationen nicht überschätzen. Aber man soll ihn auch nicht unterschätzen. Es lohnt sich jedenfalls, nach Abstimmungen zu analysieren, wer einen wie grossen Beitrag zum Resultat geleistet hat. Wer gewonnen und wer verloren hat. Im Fall der Kreisschule Aarau-Rohr waren die Aarauer Stadträtin Franziska Graf-Bruppacher (46, SP) und der Buchser Gemeinderat Anton Kleiber (54, FDP) die Arbeitstiere. Sie haben jahrelang gekämpft und einen beeindruckenden Schlussspurt hingelegt. Sie haben trotz Anfeindungen nicht die Nerven verloren.

In der laufenden Legislatur 2014–17 ist weder in Aarau noch in Buchs ein grösseres, brisanteres Geschäft genehmigt worden als die Kreisschule. Entsprechend hoch ist der Erfolg des Duos Graf/Kleiber einzuschätzen. Sie haben ihre Exekutivkollegen um Meilen hinter sich gelassen – auch wenn sie selbstverständlich sagen werden, man habe es als Kollektiv geschafft. Zugegeben, im Fall von Buchs war etwas Glück dabei. Ausschlaggebend waren nur gerade 21 Stimmen. In Aarau war das Ja-Lager satte 1605 Stimmen grösser.

Im Januar hatte Franziska Graf erklärt, sie werde eine Kandidatur als Stadtpräsidentin (Nachfolge Jolanda Urech) ernsthaft prüfen. Mitte März sagte die Rohrerin: «Ich habe mich zurückgezogen, weil ich glaube, dass Daniel Siegenthaler mehr Wahlchancen hat.» Wie auch immer der Entscheid zustande kam, ganz freiwillig scheint er nicht gewesen zu sein. Ob die Partei Franziska Graf auch heute noch aussen vor liesse? Die Frau, die von allen amtierenden Stadträten den aktuell grössten Erfolg ausweisen kann? Die Frau, die seit fünf Jahren Grossrätin und seit dreieinhalb Jahren Stadträtin ist? Die Frau, die einem Mann den Vortritt lassen musste, der politisch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt ist?

Weniger gut lief die Kreisschulabstimmung für die Aarauer FDP-Stadtratskandidatin Suzanne Marclay-Merz (43). Sie hat sich gegen die Schulfusion ausgesprochen. Ist also unter allen Stadtratskandidaten als einzige gegen den Mainstream geschwommen. Mehr noch: Sie hat als FDP-Präsidentin nicht die Parteiparole vertreten. Und ganz am Schluss verstummte sie sogar und gab keine Statements zum Abstimmungsausgang. Wäre die Kreisschule abgelehnt worden, wäre Marclay-Merz die ganz grosse Gewinnerin gewesen. Und jetzt? Sie kann sich zumindest damit trösten, dass sie bei den 2395 Nein-Stimmenden gepunktet hat. Vor vier Jahren genügten 2856 Stimmen für eine Wahl in den Stadtrat (bei einem absoluten Mehr von 2532 Stimmen). Letztplatzierte war damals – Franziska Graf.

Traumhafte Tage erlebt Silvia Dell’Aquila (41). Nicht primär als SP-Einwohnerrätin, sondern als Regionalleiterin VPOD. Die Gewerkschafterin gehörte zu den treibenden Kräften, die die Überführung der städtischen Altersheime in eine Akteingesellschaft (Golatti-Vorlage) bekämpften – und gewannen. Und sie war an vorderster Front gegen den Wechsel des städtischen Personals von der Pensionskasse der Stadt Aarau an eine Sammelstiftung. Das gestern bekannt gewordene Ergebnis der Abstimmung unter den Versicherten gaben ihr auf der ganzen Linie recht.

Den Aarauer Linken, der SP und den Gewerkschaften, fallen die Erfolge zurzeit reihenweise in den Schoss. Sie waren bei der Kreisschule auf der Siegerseite, ebenso bei der Golatti-Vorlage und gestern nun auch beim Pensionskassen-Wechsel. Und all das vier Monate vor den Wahlen, bei denen sie die Mehrheit nicht nur im Einwohnerrat, sondern auch im Stadtrat anstreben. Ganz anders ist die Gefühlslage bei den Freisinnigen: Sie hatten die Altersheim-Vorlage mittels einer Motion im Einwohnerrat initiiert – und wurden jetzt vom Volk zurückgepfiffen. Der Pensionskassen-Wechsel geht ebenfalls auf eine FDP-Motion zurück. Auch dieses Vorhaben scheiterte erst kurz vor dem Zielstrich – die Reissleine zogen dieses Mal die Direktbetroffenen, das Personal.

Die SP setzt sich durch, die FDP unterliegt – und was ist mit den anderen klassischen Parteien? Die CVP verlor ihren Sitz in der Schulpflege (auch da gewann die SP). Und die SVP mogelt sich durch: zum Beispiel mit der Stimmfreigabe zur Kreisschule. Immerhin bekannte ihr Stadtratskandidat Simon Burger (42) Farbe und sprach sich für die Fusion aus. Bei der Golatti-Vorlage waren sowohl CVP als auch SVP auf der Verliererseite.

Der Mehrheit der Aarauer Stimmbürger gefällt, wie die Linke politisiert. Will der Bürgerblock bei den Wahlen nicht untergehen, muss er sich mächtig ins Zeug legen. Der Zug ist schon fast abgefahren.