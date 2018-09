Lenzburg hat seit zwei Jahren den Markus-Roth-Platz, Aarau seit Montag den Oehlerpark. Obwohl sie unterschiedlich heissen («Platz» und «Park») haben sie gleiche Funktionen: Sie sollen das Herz von bahnhofsnahen Neubauquartieren sein. Quartieren, die auf ehemaligen Industriearealen entstanden. Hero in Lenzburg, Aeschbach in Aarau. In der Überbauung «Im Lenz» hat es etwa 500 Wohnungen, im Aeschbach-Quartier gut 250.

Beiden ist gemeinsam, dass die Neubauten nahe beieinander stehen. «In einer relativ dichten Überbauung sind qualitativ hochstehende Aussenräume besonders wichtig», erklärte Mobimo-CEO Christoph Caviezel am Dienstag anlässlich der Übergabe des Oehlerparks an die Stadt Aarau. Sie wird sich künftig um die Pflege der Anlage kümmern – als Kompensation für beispielsweise die Unterschutzstellung der Aeschbach-Halle.