Welche Läden haben offen, welche geschlossen: Ein Augenschein vor Ort

Viele Aargauer Läden mussten gestern aufgrund der neuen Coronaregeln im Kanton schliessen. Viele aber auch nicht. Man habe die Lehren aus dem ersten Lockdown im Frühjahr gezogen, sagte Landammann Markus Dieth zu Tele M1. Um Verwirrung bei den Kunden zu vermeiden, dürfen deshalb diejenigen Läden, die offenbleiben, das ganze Sortiment anbieten und nicht einzelne Sektoren absperren.

Trotzdem ist die Lage für Kunden noch nicht ganz übersichtlich. So zum Beispiel in Aarau: Während die Coop-Filiale im Telli das gesamte Sortiment anbietet, ist im Coop City an der Igelweid gestern Vormittag nur der unterste Stock mit Esswaren und Drogerieartikeln offen. Die Make-up- und Schmuck-Ecke sowie der Zugang zu den Rolltreppen in die oberen Stockwerke sind abgesperrt. Dies entspreche der Verfügung des Kantons und sei darauf zurückzuführen, dass es sich beim Coop City um ein Warenhaus und keinen Supermarkt handle, schreibt Rebecca Veiga, Leiterin der Coop-Medienstelle, auf Anfrage.

Wer an der Igelweid Spielsachen oder Unterwäsche sucht, wird gestern aber dennoch rasch fündig: Im Migros gleich nebenan sind sämtliche Artikel auf beiden Stockwerken erhältlich. Auch der Drogeriemarkt Müller im Gais Center hat beide Stockwerke geöffnet. In der Manor derweil packen Mitarbeiter hinter verschlossenen Türen Ware in Kartons, im Globus ziehen zwei Mitarbeiterinnen die Schaufensterpuppen aus. Das Geschäft schliesst Ende Januar und wird als Bayard neu eröffnet.