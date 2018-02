Divisionär Hans-Peter Walser hat am Freitag in einem Hangar auf dem Militärflugplatz Alpnach vor knapp 1000 Anwesenden den ersten Jahresrapport seiner neuen Territorialdivision abgehalten. Der Einsatzraum der Ter Div 2 umfasst die Kantone Luzern, Obwalden, Nidwalden, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau.

Die Umsetzung der Weiterentwicklung der Armee (WEA) ist in vollem Gang, innerhalb der letzten 60 Jahre erleben wir derzeit die vierte Armeereform. Ausser im Namen und dem Kommandostandort Aarau erfährt die jetzt noch in Kriens ansässige Ter Div 2 in der Truppenanzahl die grösste Veränderung.

Sie ist auf über das Doppelte ihrer vorherigen Grösse angewachsen. Neu zählen die Infanteriebataillone 11, 20, 56 und 97 auch zu ihren unterstellten Truppen, somit ist Divisionär Hans-Peter Walser Kommandant von 8 000 Angehörigen der Armee.

Mit den neuen Truppen sind auch neue Aufgaben zu erfüllen, diese umfassen nun das gesamte Spektrum Helfen, Schützen, Kämpfen. Einige der Bataillone sind Alarmformationen (Milizformationen mit hoher Bereitschaft, MmhB) und müssen im Ereignisfall innert 24 bis. 96 Stunden nach dem Aufgebot einsatzbereit sein.

Eine der Grussbotschaften überbrachte am Freitag Regierungsrat Christoph Amstad, Militärdirektor des Kantons Obwalden. Darin betonte er die gute Zusammenarbeit mit dem Kanton Nidwalden, aber auch mit der Armee.

Die Region sei von Naturschönheiten geprägt, damit würden aber auch die entsprechenden Risiken und Gefahren eingehen. Er wies auf die Hochwasserkatastrophe von 2005 hin und lobte die gemeinsame Krisenbewältigung mit der damaligen Ter Reg 2.

Neue Kampfflugzeuge nötig

Chef der Armee Philippe Rebord legte in seiner Rede dar, dass der Bundesrat am 8. November 2017 in Sachen Budget und Investitionen den richtigen Grundsatzentscheid gefällt und damit gegenüber der Armee einen Vertrauensbeweis erbracht habe.

Er erwarte, dass alle Offiziere ebenfalls dahinter stünden. Nun hänge der Fortbestand der Armee von der Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge ab, ohne die es in einigen Jahren keine Luftwaffe und auch keine Armee mehr gäbe.

Diese Armee sei nämlich europaweit einzigartig; keine andere Armee sei in der Lage, innert 10 Tagen 35 000 Soldaten und Soldatinnen zu mobilisieren. (DJ/AZ)