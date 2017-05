In der Badewanne in der Weinkeller-Suite platze es aus ihm heraus. «Ich habe einfach gejauchzt, geschrien vor Freude», sagt Albi von Felten und lacht. Und wenn der «Hirschen»-Wirt sagt, dass er vor Glück geschrien hat, dann glaubt man ihm das. Punkt. Diese Begeisterung, die ihn beim Betreten seiner neuen Hotelzimmer überkommt, wie es so aus ihm heraussprudelt, wie er schwärmt, das steckt an.

Kein Wunder, dass Albi von Felten Winzer und Labels aus dem In- und Ausland für seinen neusten Traum begeistern konnte: das Weinhaus am Bach mit 26 Zimmern, jedes einzelne von einem anderen Winzer oder Label eingerichtet («Schweiz am Wochenende» vom 25. März). Diesen Samstag nun wird das Hotel nach der mehrwöchigen Voreröffnungsphase mit einer Feier für geladene Gäste eröffnet, am Sonntag ist die Bevölkerung zur Hotelbesichtigung eingeladen. Bereits am Donnerstagabend luden Silvana und Albi von Felten zum Medientermin, unter anderem mit wichtigen Köpfen aus dem Gastro- und Tourismusbereich.