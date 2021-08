Weinhandel in der Region Mövenpick Wein eröffnet dritte Filiale im Kanton nicht in Aarau, sondern in Suhr Nach Wettingen und Oftringen eröffnet Mövenpick im Herbst beim Bahnhof Suhr ein neues Weingeschäft. Die Gemeinde wird dadurch als Detailhandelsstandort gestärkt. Was bedeutet dies aber für den Weinhandel in der Region?

Das Suhrportal gleich beim Bahnhof wird die erste Filiale von Mövenpick Wein in der Region beheimaten. Daniel Vizentini (16. April 2021)



Es sei kein Entscheid gegen Aarau, sondern für Suhr gewesen, stellt die Content Marketing Managerin von Mövenpick Wein, Susanne Aebi, klar. Diesen Herbst eröffnet die grosse Weinhandelkette ihr drittes Aargauer Geschäft, nebst Wettingen und Oftringen nun in Suhr. «Aufgrund diverser Besichtigungen und Standortanalysen erachten wir Suhr und dessen Umgebung als sehr interessant. Der neue Weinkeller bietet uns die Möglichkeit, die Grossregion zwischen unseren bestehenden Standorten ideal abzudecken», sagt sie.

Suhr dürfte unter anderem auch wegen der einfacheren Anfahrt und der zehn Parkflächen vor dem Lokal interessant sein. Der Laden wird im «Suhrportal» eingerichtet, dem Neubau gleich beim Bahnhof gegenüber dem Migrolino, den die Suhrer Genossenschaft Milchproduzenten Mittelland (Geschäftsführer ist Gemeindepräsident Marco Genoni) vor sechs Jahren anstelle des früheren «Butteri» bauen liess.

Mövenpick Wein wird laut Baugesuch 280'000 Franken in den Einbau des grossen Verkaufsladens investieren. Susanne Aebi verspricht eine hochwertige Ausstattung mit hellen, einladenden Verkaufsflächen, Degustationsautomaten und einem begehbaren Raritätenraum. «Am Standort Suhr werden wir eine grosszügige Verkaufsfläche zur Verfügung haben, auf der wir das Einkaufserlebnis ins Zentrum stellen können, zum Beispiel mit Degustationstagen und Events wie Weinseminaren und Winzerbesuchen», sagt sie. Individuelle Privat- oder Firmenevents seien auch denkbar.

Laut Gemeinde sind innert Frist keine Einwendungen gegen das Baugesuch eingegangen. Die Bewilligung dürfte nur noch Formsache sein. Weitere Geschäfte von Mövenpick Wein im Kanton könnten folgen. «Wir sehen grosses Potenzial im Aargau und werden weitere Standorte prüfen», sagt Susanne Aebi.

Auch Schuler Weine entschied sich für die Agglo statt fürs Aarauer Zentrum

Ebenfalls nicht ins Aarauer Zentrum, sondern in eine der Nachbargemeinden zog es die Weinladenkette Schuler. Zunächst in Buchs, wechselte das Geschäft vor bald drei Jahren nach Unterentfelden an die Suhrenmattstrasse, nicht weit vom Gemeindehaus entfernt. Das Lokal übernahm das Schwyzer Familienunternehmen vom Ehepaar Alex und Dorothea Polasek.

«Wir sind bisher mit gutem Erfolg immer in die Agglomerationen der grossen Städte gegangen. Das Wachstum der Agglos hat uns ein starkes Wachstum beschert. Wir sind sehr zufrieden», sagt Marketing-Managerin von Schuler Weine, Aline von Arb. Die Ankunft eines neuen, grossen Konkurrenten in unmittelbarer Nähe befürchten sie nicht. «Wir schätzen den Wettbewerb, zumal wir ein starkes Angebot und gute Dienstleistungen bieten. Daher sind wir über einen neuen Wettbewerber nicht besorgt.» Die Nachfrage nach guten Schweizer und internationalen Weinen sei weiterhin ansteigend, wovon der ganze Markt profitiere. Im vergangenen Jahr seien zudem auch die Online-Verkäufe stark angestiegen.

Weinblog Edvin lanciert in Aarau nun auch einen Verkaufsladen

Auch stark auf online gestellt hat die Weinplattform Edvin von Madelyne Meyer. Als Marketingchefin bei den Weinkellereien Aarau, ebenfalls ein Familienunternehmen, hatte sie bereits mit dem Lancieren der Marke Edvin für einen Schub gesorgt. Bekannt wurde die Aarauerin auch durch ihren Weinblog und als Autorin des Buchs «Endlich Wein verstehen».

Neu gibt es bei den Weinkellereien an der Rohrerstrasse 64 nun auch einen Edvin-Weinladen, «wie gewohnt in einer unkonventionellen Art», wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Dort werden die Weine, anders als üblich, nicht nach Regionen sortiert, sondern nach Geschmack. Die 280 Weinsorten – das ganze Online-Sortiment von Edvin – sind im Laden nach ihrem Charakter sortiert. Dank grosser Illustrationen, entnommen aus ihrem Buch, findet man sich im Laden aus als Anfänger in der Weinmaterie zurecht – und lernt auch noch etwas dabei.

«Ohne es zu merken, wird man beim Weinkaufen auch noch geschult.»

Rein von der Einrichtung her erinnere der moderne Laden mehr an ein Concept Store, das, wie seine Konkurrenten in der Region, auch auf erlebnisreiches Einkaufen setzt.