Man stelle sich vor, es wäre am Wochenende passiert, als zahlreiche Turner im Kasinopark unter freiem Himmel nächtigten! Unter den ausladenden, tief herunterhängenden Ästen der mächtigen Hängebuche fühlt man sich schliesslich wie in einem grossen Zelt. Der innere Zirkel um den Stamm allerdings ist seit ein paar Jahren abgesperrt, um die Wurzeln vor der Belastung durch die Parkbesucher zu schützen. Darum hat sich der Baum nun selber nicht gekümmert, aber das Ende des Turnfestes hat er abgewartet. Dann brach aus der Krone ein grosser Ast ab. Krachend muss er teils innerhalb, teils ausserhalb des Holzzauns aufgeschlagen haben. Dabei war es in den letzten Tagen praktisch windstill.

Was also ist passiert? Eine Anfrage bei der Kommunikationsstelle der Stadt Aarau hat Folgendes an den Tag gebracht: «Der Baum», heisst es in der Antwort, «ist durch die grosse Hitze gestresst und hat seine natürliche Elastizität verloren. In dieser Ausnahmesituation hat er ohne Warnzeichen einen seiner Äste abgeworfen.» Trotzdem: «Der Baum ist gesund und vital, es handelt sich um einen grünen, normal stark belaubten Ast, der abgebrochen ist.» Ein solcher Astbruch an einem gesunden, grünen, vitalen Baum, liest man, sei nicht vorhersehbar.

Nach Angaben der Kommunikationsstelle handelt sich um eine Hängebuche (Fagus sylvatica pendula), deren Alter nicht bekannt sei.

Nachdem die Stadt unverzüglich einen Baum-Sachverständigen zugezogen hat, wird die Hängebuche diesen Sommer nun bei Trockenheit und Hitze bewässert. Und: «Noch diese Woche werden durch Entlastungsschnitte Ausgleichsmassnahmen in der Baumkrone ausgeführt.» Anschliessend würden alle Kronenteile im Baum kontrolliert und nötige Baumpflegemassnahmen vorgenommen. Im Übrigen, so die Kommunikationsstelle, sei geplant, den Fussweg, unter dem Baum, am Montag wieder freizugeben.