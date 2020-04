Wegen grosser Sanierung: Die Telli bekommt ein Containerdorf

Betroffen sind 581 Wohnungen plus etwa 700 Parkplätze in der Tiefgarage. Die Arbeiten sind Anfang Jahr gestartet und werden wegen des Coronavirus nicht unterbrochen. Es sind aber Schutzmassnahmen nötig. So tragen die Arbeiter dort, wo sie den Mindestabstand nicht einhalten können – etwa beim

Betonieren – Schutzmasken.

Und: Es braucht viel mehr Container. Nur vier Personen dürfen sich gleichzeitig in einem aufhalten; und statt Toi-Toi-WC werden Sanitärcontainer mit fliessendem Wasser aufgestellt. Mitte April wird die «Containerburg» mit fast 80 Containern aufgebaut. Wer den Bau der «Staumauern» in den 1970er-Jahren erlebt hat, erinnert sich noch daran, dass auch damals ein grosses Barackendorf die Arbeiter beherbergt hatte.

«Die Baustelle Telli läuft im Moment nach Plan», sagt AXA-Sprecher Urban Henzirohs. Die Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung der Tiefgarage sind abgeschlossen, bald werden die Treppenhaus- und Liftsanierungen in Angriff genommen.

«Da viele Mieterinnen und Mieter im Moment zu Hause bleiben müssen oder zu Hause arbeiten, werden die lärmintensiven Arbeiten so kurz wie möglich gehalten.» Das Mieter-Café in der Musterwohnung wurde geschlossen, Auskünfte zu den Bauarbeiten gibt es noch per Telefon oder E-Mail.