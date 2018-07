Auf dem Dach eines Bürogebäudes beim Bahnhof Aarau ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Dort hat bei den derzeit laufenden Bauarbeiten Isolationsmaterial Feuer gefangen, wie die AZ vor Ort erfahren hat. Es waren Dachpappen verschweisst worden. Die Arbeiter haben als das Feuer ausbrauch noch Gasflaschen in Sicherheit gebracht, dann sich selber. Gemäss Polizei ist der Brand auf Fahrlässigkeit zurückzuführen.

Herausfordernde Löscharbeiten

Neben Polizei und Ambulanz standen die Feuerwehren Aarau, Suhr und Buchs mit etwa 130 Leuten vor Ort in Einsatz. Für die Feuerwehr war die Höhe des Gebäudes eine grosse Herausforderung, da die Feuerwehrleute in Vollmontur jeweils sechs Stockwerke erklimmen mussten. Über die Treppenhäuser und über eine Autodrehleiter drangen sie zum Brandherd vor. So konnte verhindert werden, dass sich die Flammen weiter ausbreiten.

Ein einbrechendes Oberlicht stellte die Löschkräfte dabei vor weitere Herausforderungen. Durch dieses drang Hitze und Rauch ins Innere des Gebäudes, wie die Kantonspolizei mitteilt. Um 12.15 Uhr sei das Feuer vollständig gelöscht worden.

Nach ersten Schätzungen richtete der Brand einen Schaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken an. Laut Thomas Kuhn, Kommandant der Feuerwehr Aarau, ist das Dach einsturzgefährdet und wird derzeit durch Statiker geprüft. Betroffen sind der 5. und 6. Stock.