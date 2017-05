Das ölhaltige Gestein stammt aus einer 50 Meter breiten Schicht, die zwischenzeitlich von der Bohrmaschine durchfahren worden ist. Aktuell wird wieder sauberer Fels abgemeisselt.

In Kölliken ist der Schaden allerdings angerichtet. «Aus vertraglichen, bewilligungstechnischen und psychologischen Gründen können wir das Material nicht in der Deponie lassen», erklärt SMDK-Chef Müller. Er betont: «Die SMDK und der Kanton Aargau haben von den SBB von Anfang an gefordert, dass nur garantiert sauberes Material angeliefert wird. Das steht so in einem Vertrag.» Normalerweise würde Ausbruchsmaterial aus einem Tunnel gar nicht auf Verunreinigungen getestet.

Künftig wird beim Tunnel getestet

Und jetzt? «Wir haben insgesamt 20 000 Tonnen mit ölhaltigem Material bekommen. Das entspricht in etwa der Anlieferung von drei bis dreieinhalb Tagen», erklärt Müller. Da es sich nicht um sehr stark verschmutztes Material handelt, könnte das Material dank einer kantonalen Ausnahmebewilligung in der Grube bleiben. Das ginge allenfalls bei einer normalen Deponie, aber nicht bei der historisch extrem vorbelasteten SMDK. Darum wird ausgebaggert, sobald alle Fragen geklärt sind. Und es wird künftig bereits in Wöschnau getestet, ob das Material auch tatsächlich sauber ist. Wie genau die Abläufe sein werden, ist noch offen. Bis dahin wächst beim Tunneleingang der Abraumberg – und die Transportkette bleibt unterbrochen.