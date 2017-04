Der Stadtrat liess die Rechtslage, insbesondere die Frage der Zuständigkeit, abklären und beantragte dem Einwohnerrat dann die Überweisung eines Teils der Motion. Der Einwohnerrat ist zuständig für den Entscheid über den Austritt aus der von ihm errichteten Vorsorgeeinrichtung. Der operative Entscheid, bei welcher Versicherung ein Anschluss erfolgen soll, ist hingegen Sache des Stadtrates und des versicherten Personals. Ende Februar 2016 genehmigte der Einwohnerrat gegen Widerstand von links einen Kredit von 120 000 Franken für die entsprechende Evaluation. Der Entscheid fiel mit 22 gegen 21 Stimmen und vier Enthaltungen denkbar knapp aus.

Verträge per Ende Jahr kündigen

Nun liegen die Ergebnisse der Evaluation vor. Gestützt darauf ersucht der Stadtrat das Parlament um grünes Licht für die Kündigung der bestehenden Verträge. Im Falle einer Unterdeckung und einer Kürzung der übertragenen Mittel per Ende 2017 wäre der Stadtrat ermächtigt, auf einen Austritt zu verzichten. Experten halten dieses Szenario allerdings für unwahrscheinlich. Da der Stadtrat den Anschluss nur kündigen kann, wenn er eine mindestens gleichwertige neue Versicherung abschliesst, legt er in der Botschaft auch dar, wie die künftige Lösung aussehen soll und was zum Entscheid zugunsten der Sammelstiftung Trianon geführt hat.

Am Ende des Evaluationsprozesses blieben die Offerten der Sammelstiftungen Trianon und Swisscanto übrig. Ein Wechsel zu Swisscanto, einer 100-prozentigen Tochter der Zürcher Kantonalbank, würde einen zusätzlichen Einkauf in das Rentnerdeckungskapital von rund 4,5 Mio. Franken erfordern. Bei der Mobiliar-Tochter Trianon muss bis zu einem technischen Zinssatz von 2 Prozent kein zusätzliches Geld eingeschossen werden. Die jährlich wiederkehrenden Kosten – Sparbeiträge, Risiko- und Verwaltungskosten – liegen mit rund 480 000 Franken um rund 100 000 Franken tiefer als bei Swisscanto und rund 180 000 Franken tiefer als bei der PK der Stadt Aarau. Die Einsparungen will der Stadtrat in Sparbeiträge umwandeln.

Höherer Umwandlungssatz

Anders als bei Swisscanto kann die Stadt bei Trianon für ihre Versicherten einen Umwandlungssatz beschliessen, der vom versicherungstechnischen Umwandlungssatz des Rückversicherers (der Zurich Versicherung) abweicht. Bei Trianon liegt der Umwandlungssatz 2018 für obligatorisch angesparte Altersguthaben bei 6,8 und für überobligatorisch angesparte Altersguthaben bei 5,3 Prozent. Liegt der von der Stadt bestimmte Umwandlungssatz über dem versicherungstechnischen, muss die Differenz allerdings ausfinanziert werden.

Es ist auch möglich, einen sogenannt umhüllenden Umwandlungssatz festzulegen, also ohne Unterscheidung zwischen Obligatorium und Überobligatorium. Genau das schwebt dem Stadtrat vor: Er hat für 2018 einen umhüllenden Umwandlungssatz von 5,9 und für die Jahre ab 2019 einen solchen von 5,8 Prozent festgelegt. Zum Vergleich: Bei Swisscanto beträgt der Umwandlungssatz für 2018 umhüllend 6 Prozent (2019 sinkt er auf 5,8 Prozent), bei der PK der Stadt Aarau umhüllend 5,2 Prozent.

Für Trianon entschieden hat sich der Stadtrat, wie aus der Botschaft hervorgeht, nicht zuletzt wegen der höheren Umwandlungssätze und Leistungsziele. Und weil die Stadt bei Trianon, wie bisher bei der PK der Stadt, bei der Festlegung des Umwandlungssatzes mitreden kann. Der Wechsel kommt zustande, wenn der Einwohnerrat am 8. Mai dem Austritt aus der PK der Stadt Aarau zustimmt und die Versicherten die vorgeschlagene Lösung gutheissen.

Gewerkschaftlicher Widerstand

Was in der Botschaft nach einer rundum besseren Lösung für die Versicherten klingt, wird von gewerkschaftlicher Seite höchst kritisch beurteilt: Hans Umbricht, Präsident Personalverband der Stadt Aarau, und Renato Mazzocco, Präsident VPOD Aarau, haben allen Einwohnerratsmitgliedern einen Brief geschrieben, in dem sie darlegen, welche Gefahren ein Wechsel zu Trianon beinhalte. Auf den ersten Blick, räumen sie ein, schienen die tieferen Risiko- und Kostenprämien der Stadt und den Versicherten Vorteile zu bringen. Nach Ablauf der garantierten Laufzeit von drei Jahren jedoch würden die Risikotarife einseitig vom Rückversicherer, der Zurich Versicherung, festgelegt. Und zwar, «ohne dass eine Kontrolle besteht, ob diese kostendeckend sind – oder ob die Rückversicherung auf Kosten der Versicherten und der Arbeitgeberin damit Gewinn macht».

Wohl könne die Stadt den Umwandlungssatz und damit die Rentenhöhe festsetzen, schreiben Umbricht und Mazzocco weiter. Doch verlange die Rückversicherung vom Vorsorgewerk ein Deckungskapital, einen «Preis», der einseitig von der Zurich festgelegt werde und der über dem vorhandenen Alterskapital liegen könne. Es sei darum eine Illusion zu glauben, in der Sammelstiftung Trianon könne man einen höheren Umwandlungssatz halten: «Die Zurich kann die Umwandlungssätze autonom senken.» Und der Umstand, dass Trianon-Geschäftsführerin und Stiftungsratspräsidentin Isabelle Amschwand sich selber beaufsichtige, schreiben Umbricht und Mazzocco, «müsste bereits Grund genug sein, den Wechsel zur Trianon abzulehnen».